«Настоящая амазонка»: Ольга Кабо покорила умением держаться в седле

Популярная российская актриса театра и кино Ольга Кабо являет собой само олицетворение женственности и изящества. В свои 50 лет знаменитость выглядит не просто достойно, а по-настоящему шикарно, подтверждением чему служат ее новые снимки, на которых она позирует верхом на лошади, как «настоящая амазонка».

Есть такие женщины, которые с годами не утрачивают свою привлекательность, а приумножают ее, становясь лишь еще прекраснее. Известная российская актриса Ольга Кабо как раз относится к такой категории. В свои 50 лет звезда отечественного кинематографа выглядит просто потрясающе.

На новых снимках в своем Инстаграм-аккаунте Ольга позирует в легком длинном платье нежно-розового цвета, обильно украшенном белоснежным горохом. Наряд выгодно оголяет изящные плечи знаменитости, уходя вниз рукавами-фонариками. А высокие черные сапоги для верховой езды, при всей своей кажущейся неуместности, потрясающе гармонируют с романтичным образом актрисы, дополняя также общий антураж фотоснимка, на котором Ольга сидит верхом на шикарном коне.

«Амазонка… и никак иначе…» «Ольга просто создана для кино, для фото, для любви, для того, чтобы ею любоваться» «Очень красиво и грациозно» «Восхитительно, вы прям, как золушка с сказки» «Амазонка! Это просто…бесподобно!» «Вот это женщина! Настоящая красота!» «Великолепная всадница! Вы мой идеал красоты! Никогда не устану повторять: Ольга Кабо — одна из самых шикарных женщин на этой земле», — наперебой восхищались поклонники актрисы в комментариях под фотографиями. К слову, Ольга зачастую получает в свой адрес исключительно комплименты, которые неизменно принимает с теплой благодарной улыбкой. Впрочем, случаются и у нее неприятные дни, когда хейтеры находят повод для какой-нибудь неприятной колкости. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!