10 популярных у нижегородцев тем в апреле: стали ли мы жить лучше и «поясни за шмот»

1 место. Здесь форумчанка undina завела разговор: «Мы стали жить лучше? Никому не нужны б/у вещи?» Автор рассказала, что пытается отдать детские вещи, из которых выросли ее дети, своим знакомым, но никто не торопится их забирать. Хоть и говорит, что они нужны.

— Я так радовалась, когда мне в первый год ребенка целый мешок отдали. Причем всё такое хорошее было. Покупала, если только самой хотелось новенького, — написала olgakovnn. — Сама вещи сына потом отдавала подругам или знакомым, верхние вещи удалось продавать.

— А я лучше куплю новую вещь за те же деньги, чем брендовую б/у. И вообще б/у могу взять только у друзей, а у чужих никогда. Все разные, — высказалась temple.

В разговоре участвовали 194 форумчанина. Но многие зашли, чтобы указать автору на ошибки в тексте.

2 место. Опять говорили про вещи, но уже в другом ключе.

— Неужели важно, во что одет человек? Или до сих пор по одежке встречают? Понятно, что в качественном — комфортнее (сама выросла в 90-х, одеваясь у китайцев, знаю разницу). А вы умеете отличить бренд от «не бренда»? Лично мне важно, чтобы одежда была чистой. И если бы я судила по одежде, то пропустила бы мимо себя многих замечательных людей, включая мужа, — завела разговор Заряна.

— Тоже не понимаю всей этой брендовости. По мне, так важна натуральность тканей. Очень нравится американский подход: у них даже одежду не гладят, но вот стирают да, регулярно, — заявила Irka68.

— Один из взглядов на брендовость — лично мой: мне бренды удобны. Покупая обувь определенной марки, я точно знаю, что она будет удобна, как тапочки, и будет служить, пока не надоест. Пальто будет теплым, легким и легкосочетаемым почти со всеми вещами. Когда я вижу «мои» бренды на человеке, я считаю, что он так же ценит комфорт, как и я. Это дает ему в моих глазах плюсик. Правда, если при разговоре окажется, что кроме этого плюсика других не имеется, я прекращу общение и с радостью пообщаюсь с интересным человеком, одетым кое-как, — высказалась elilka.

— Красота бывает дешевой и дорогой. Разница огромная, сразу бросается в глаза, — написала *Львиц@*.

На 3 место вышла тема агрессивного движения среди подростков — «Поясни за шмот». NN.ru писал, что школьницу в одном из торговых центров избили за «неправильную» одежду.

4 место. Пользователь комиссар завел обсуждение ДТП на Мызинском мосту, которое произошло 1 апреля. В лобовом столкновении погибли два человека: водитель Volvo и пассажир BMW. Из-за аварии на мосту образовалась огромная пробка.

5 место. Форумчанин insieme27 спросил: «Ждем кризис?»

— Что-то слухи поползли о скором кризисе или даже дефолте, — взволнованно пишет пользователь. — Доллар растет, евро туда же… Санкции. С рублем чего? Дефолт что ли? Знакомые даже за 2 дня до сделки по продаже квартиры своей — отменили ее. Переживают, что не успеют купить и останутся бомжами.

— Ожидание смерти хуже самой смерти. Живите и наслаждайтесь сегодняшним днем. Или у вас миллиарды в рублях? — посоветовала Elllen.

— Деньги все потрачены, переживать не за что. А если серьезно, то от нас мало что зависит, у нас что ни год, то кризис. Плохо, правда, что у мужа вся работа на валюте завязана, но подобное уже было, пережили, дай Бог и тут переживём, — поделилась puff.

— Мы в нём постоянно живем. Зачем паниковать? Пишут, бытовая техника снова подорожает. Опять, как 2014 году, побегут покупать по три телевизора, холодильника и т. д. А через месяц сдавать назад или продавать за полцены? — добавила Lynx Lynx.

6 место. Касс@ндр@ заинтересовал внешний вид Кейт Миддлтон после родов.

— Кейт Миддлтон родила третьего ребенка сегодня в 11 утра, а под вечер ее уже выписали. Фото с новорожденным на улице. Вот как? Как?! Через несколько часов после родов можно иметь такой цветущий вид? Как на шопинг сходила, а не в роддом рожать, право))) А вы как чувствовали себя через несколько часов после родов? — спросила она.

В обсуждении состояния супруги герцога Кембриджского Уильяма приняли участие 104 пользователя.

— Мне кажется, у нее выбора просто нет. Может, она и не очень себя чувствует, но нужно выйти к публике, — подумала *Kristina*.

— Ничего, дома отдохнет — отоспится. Уж у нее-то вряд ли дефицит помощников. Это вам не русская баба: сонная, нервная, с немытой головой, а ей еще убраться, стирку закинуть и ужин мужу сготовить, не говоря уже о заботе о ребенке… брррр… — посетовала daria_kot.

7 место. С подачи пользователя V0LF обсудили отношение к санкциям со стороны США.

— Не люблю айфоны. А от кока-колы гастрит заработал. Пускай запрещают, — ответил Venceremos.

— Горчицей посуду мыть намного экологичнее… А вообще — пофиг. Газировки и своей хватает, дефицит мыла тоже вроде не предвидится, — добавил Геннадий Букин.

8 место. Форумчанин Удачный год рассказал, как оказался под наркозом и не увидел никаких коридоров со светом в конце, вообще ничего. Поэтому он пришел к выводу, что души не существует и расстроился.

— А еще Деда Мороза нет. Извините, что я усугубил ваши переживания, — попытался «добить» его alxumuk2.

— Душа — это придумка христианства, дабы обосновать идею загробной жизни и спасения. т. е. если предположить, что никакой-такой «души» кроме высшей нервной деятельности нет в природе, то и вся концепция христианства и «спасения» рухнет, — высказался нЭнС.

9 место. На предпоследнем место оказались семейные проблемы.

— Тема грустная, житейская. Мужчина выпивает. Начинал с бутылки пивка в пятницу вечером, постепенно пришел к 2 бутылкам пива по 1,5 л почти каждый вечер. Иногда их заменяет бутылка красного. Все в одно лицо, под сериальчик и жалобы: «Я так устал на работе». А в пятницу с друзьями пьется разное крепкое без меры. Два трезвых вечера в неделю — большое достижение. Расслабиться без алкоголя уже не может, делается нервным, ко всему цепляется, — поделилась своей историей shanghai48. — Признавать проблему не желает: «Я не алкоголик, чертей не гоняю, под заборами не валяюсь, просто мне надо расслабиться». Здоровье ухудшается на глазах — лишний вес, давление и прочее. И что делать его жене, которая его в общем-то любит и хочет сохранить его душевное и физическое здоровье? Есть у кого позитивный опыт выхода из таких ситуаций?

— Если человек сам проблемы своей не видит, то никак не поможешь, — написала Букет сирени.

— Две по полтора каждый вечер? Как он вообще работает после такого? — удивилась Isabella.

— Ну мне кажется, когда пьют ежедневно, это уже алкоголизм, — считает Сделано в НН.

— А мне кажется, что алкоголизм — это когда напиваются, — спорит с ним Zaycev_net.

10 место. Hurricane предложил обсудить тему «атмосферы страха и вражды в стране». Он вернулся с отдыха в Индии и заметил, что живущие там русские куда более расслаблены, чем те, кто на Родине. Он считает, что в России только и разговоров, что «о грядущей войне и отключении интернета».

А вот что обсуждали горожане ровно год назад: муж встречается с девушкой, дорогая «Дорога Минина» и выборы президента.