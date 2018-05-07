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Маркировка распространится еще на девять групп товаров
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Маркировка распространится еще на девять групп товаров 

Время бухгалтера 2 часа назад
Распоряжение Кабмина, содержащее список товаров, подлежащих обязательной маркировке, заработает с 01.01.2019.
Перечень дополнится 9 группами товаров:
табачная продукция;
парфюмерия;
шины и покрышки;
предметы верхней одежды пальто, полупальто, куртки;
трикотажная одежда;
обувь;
фотокамеры и др.
Для каждой группы устанавливается свой срок введения обязательной маркировки.
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р  «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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