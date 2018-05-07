Можно подумать, что это отец и сын. Но большинство из нас никогда не замечает человека слева.

19-летний француз Максим Франк бродит по улицам родного города с одной лишь целью — найти и сфотографировать бездомных людей. Он решил создать такой фотопроект после того, как однажды обратил внимание на такого «невидимого» человека, которого все окружающие давно забыли и, казалось, прокляли.

Молодой человек долго не мог решиться на этот шаг, но в один прекрасный день все-таки подошел к незнакомцу и сделал первую фотографию.

Парень делает черно-белые снимки. Он сначала угощает бездомного обедом и кофе, чтобы хоть как-то порадовать его.

И только потом, когда незнакомец доверится Максиму, он пускает в ход камеру.

Парню не нравится давить на людей, поэтому решение сделать фото он оставляет за бездомными.

Он всегда старается найти своих моделей и подарить им копию полученного снимка.

Эта встреча с бездомным мужчиной по имени Джоел навсегда запомнилась Максиму.

Когда парень отдавал мужчине фотографии, тот сказал, что у него умерла собака, с которой он фотографировался пару недель назад. Джоел тогда очень обрадовался, что у него останутся снимки с любимицей. Несмотря на свой юный возраст, Максим часто участвует в международных выставках. И его работы имеют огромное значение, потому что они делают невидимых для нас людей видимыми…