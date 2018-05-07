Ещё
«Яблоко от яблони далеко упало»: дочь Игоря Крутого удивила своей внешностью
Далее:
Читайте также:
Ещё
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото

«Яблоко от яблони далеко упало»: дочь Игоря Крутого удивила своей внешностью 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Порой наследники звезд привлекают не менее пристальное внимание, чем их знаменитые родители. Вот и дочь композитора Игоря Крутого Саша обратила на себя внимание, сфотографировавшись с мамой и папой. Удивленные поклонники с недоумением отметили, что юная девушка выглядит хуже родительницы, поскольку совершенно не заботится о собственной внешности.
Супруга знаменитого композитора Ольга Крутая обнародовала снимок, который вызвал ажиотаж среди поклонников ее мужа. Почитатели талантов Игоря Крутого знают, что его родные предпочитают оставаться в тени, да и проживают за океаном, а потому семейная фотография привлекла повышенное внимание, ведь ранее публике не часто доводилось видеть 14-летнюю дочь музыканта Сашу. И пользователи сети были удивлены переменами, которые произошли с девочкой.
Глядя на счастливую семью, пользователи сети отметили, что Ольга выглядит гораздо лучше собственной дочери, несмотря на то что на стороне последней все преимущества юности. Однако фигура девушки, состояние волос и несуразная одежда сделали свое дело, значительно ухудшив внешний вид Александры. Поклонники не сумели сдержать свое удивление и самыми разными способами раскритиковали подростка, призывая Ольгу обратить внимание на свою дочь и отправить ее к стилистам и в спортзал.
«Саша! Что со щеками?» «Волосы у девочки давно не стриглись, ужасный вид внешний» «Что-то яблоко от яблони далеко упало. Мама элегантная, женственная, стройная, а доча — всё наоборот» «Мама моложе и стройнее дочери, это как? Неужели нет денег на тренера и стилиста» «Девчонке явно пора в спортзал. Как можно настолько забросить себя?» «Я, конечно, все понимаю, но с их возможностями можно и больше вкладывать в себя. А то доча совсем сдает позиции» Стоит отметить, что некоторые поклонники совершенно не стеснялись в выражениях, высмеивая 14-летнею Сашу, а потому вскоре Ольга удалила снимок, не выдержав натиска беспощадной критики, направленной на ее ребенка. А ведь еще несколько месяцев назад Александру сочли красавицей, расхвалив ее за цветущий внешний вид. И тем разительнее показались поклонникам перемены, произошедшие с наследницей Игоря и Ольги Крутых.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Кризис среднего возраста?»: Тимур Батрутдинов принял участие в эротической зарисовке «Настоящая амазонка»: Ольга Кабо покорила умением держаться в седле «Бедная Памела»: Андерсон отреагировала на драку сына и его отца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сама в панике, мама в ужасе»10
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х56
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини5
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью2
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение