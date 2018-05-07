«Яблоко от яблони далеко упало»: дочь Игоря Крутого удивила своей внешностью

Порой наследники звезд привлекают не менее пристальное внимание, чем их знаменитые родители. Вот и дочь композитора Игоря Крутого Саша обратила на себя внимание, сфотографировавшись с мамой и папой. Удивленные поклонники с недоумением отметили, что юная девушка выглядит хуже родительницы, поскольку совершенно не заботится о собственной внешности.

Супруга знаменитого композитора Ольга Крутая обнародовала снимок, который вызвал ажиотаж среди поклонников ее мужа. Почитатели талантов Игоря Крутого знают, что его родные предпочитают оставаться в тени, да и проживают за океаном, а потому семейная фотография привлекла повышенное внимание, ведь ранее публике не часто доводилось видеть 14-летнюю дочь музыканта Сашу. И пользователи сети были удивлены переменами, которые произошли с девочкой.

Глядя на счастливую семью, пользователи сети отметили, что Ольга выглядит гораздо лучше собственной дочери, несмотря на то что на стороне последней все преимущества юности. Однако фигура девушки, состояние волос и несуразная одежда сделали свое дело, значительно ухудшив внешний вид Александры. Поклонники не сумели сдержать свое удивление и самыми разными способами раскритиковали подростка, призывая Ольгу обратить внимание на свою дочь и отправить ее к стилистам и в спортзал.

«Саша! Что со щеками?» «Волосы у девочки давно не стриглись, ужасный вид внешний» «Что-то яблоко от яблони далеко упало. Мама элегантная, женственная, стройная, а доча — всё наоборот» «Мама моложе и стройнее дочери, это как? Неужели нет денег на тренера и стилиста» «Девчонке явно пора в спортзал. Как можно настолько забросить себя?» «Я, конечно, все понимаю, но с их возможностями можно и больше вкладывать в себя. А то доча совсем сдает позиции» Стоит отметить, что некоторые поклонники совершенно не стеснялись в выражениях, высмеивая 14-летнею Сашу, а потому вскоре Ольга удалила снимок, не выдержав натиска беспощадной критики, направленной на ее ребенка. А ведь еще несколько месяцев назад Александру сочли красавицей, расхвалив ее за цветущий внешний вид. И тем разительнее показались поклонникам перемены, произошедшие с наследницей Игоря и Ольги Крутых.

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