Голод воинской славы: кошачий бульон, грибы от врага и хвойный напиток как способ выжить

Многие накануне 9 Мая вспоминают, как тюлень спас жителей Архангельска от голода, — это патриотическая история, которую увековечили в памятнике на Набережной. Современники реже обсуждают, что еще приходилось есть людям в годы Великой Отечественной войны. Мы обратились к архивам библиотеки имени Н. А. Добролюбова и нашли жуткие летописи и реальные дневники архангелогородцев того времени.

Эта публикация — первая в серии о жизни Архангельска с 1941 по 1945 годы, и в ней мы собрали несколько фактов о том, что ели наши земляки, чтобы выжить. Честно говоря, читаешь дневники реальных людей, которые хранит наша Добролюбовка, и мурашки бегут по коже — как быстро человек может потерять контроль над собой от голодного помешательства. Вот он еще переживает, что нечем кормить свою мяукающую кошку, а меньше чем через месяц душит ее — чтобы сготовить суп.

Факт №1. После речи по радио о начале войны в Архангельске раскупили все консервы

В 1941 году на улице Серафимовича в доме 43 жил Филадельф Паршинский — беспартийный, одинокий, по специальности педагог. Получал минимального размера пенсию по состоянию здоровья. Признался в антисоветской деятельности, управление НКВД Архангельской области отправили его дело в НКВД СССР и рекомендовали применить высшую меру наказания — расстрел. 27 мая 1942 ему был вынесен вердикт — заключение в исправительно-трудовом лагере на десять лет. Его судьба неизвестна. До этого Паршинский вел личный дневник, где подробно описывал происходящее в стране и в Архангельске, а также делился собственными мыслями об этом. И детально описывал свое самочувствие.

— 22 июня 1941 года в гастрономе № 4 лихорадочно люди расхватывают консервы: паштеты, тушенку, горох с говядиной. Так советские граждане реагируют на речь Молотова по радио (историческое выступление заместителя председателя Совета народных комиссаров, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова , в котором он официально сообщил о нападении нацистской Германии на Советский Союз и объявил о начале отечественной войны против агрессора. — Прим.ред.), — пишет Паршинский. — Ломоносовская библиотека победоносно выставила фото корабля «Линкор Марат», чтобы запугать германских летчиков, если вздумают прилететь в Архангельск… Пользуясь ярко-солнечной второй половиной дня, самолеты кувыркаются над Архангельском, устрашая внутренних врагов СССР, потому что внешние этого кувыркания не видят.

На следующий день речь Молотова напечатали в местных СМИ — «Правде Севера» и «Северном комсомольце».

— Везде, во всех магазинах Архангельска очереди по 200–300 человек за черным хлебом, белого ни в одном магазине нет, — пишет Паршинский, — Очереди — даже у закрытых еще магазинов. Милиционеры не позволяют стоять у неоткрывшихся.

Война пришла в Архангельск в полдень 22 июня 1941 года с речью по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова. Иосиф Сталин выступил по радио только 3 июля

Факт №2. Малоимущие архангелогородцы начинают есть кошек

В декабре 1941 года в архангельских магазинах хлеба нет уже совсем. Тот, что привозят, — расхватывают быстро. Среди населения — паника.

— В столовой повезло, — пишет Паршинский 8 декабря. — Удалось получить лишнюю порцию блинов. Придя домой, вскипятил на костях водичку с тмином, перцем и гвоздикой и похлебал горяченькой. Приятно, кошка тут как тут. Но мне ей нечего дать, а потому я ее в комнату к себе не пускаю. Мне пришла в голову мысль убивать собак тайком и таким путем питаться, ничего никому не говоря. Удастся ли эта затея? Или лучше кошек ловить? Вот поистине живем в лесу без дров, у моря, на берегу реки без рыбы, в стране с богатой нефтью — без керосина! Это возможно только при социализме! Будь он проклят, этот социализм, вместе со Сталиным!

Позже в дневниках Паршинский пишет, что не раз ловил и варил котов.

— Газеты ликуют по случаю новых побед Красной армии и гвардии над германскими войсками, — комментирует он. — Я констатирую у себя исхудание тела… Задавил свою кошку. Хуже всего, что кошка поняла, что я ее хочу удавить. Она вырывалась и ворчала, но я был беспощаден, до сих пор я ее щадил, а сегодня осатанел!

Факт №3. «Правда Севера» выпустила книгу о том, как ударить по врагу — грибами

В 1941 году в Архангельске вышла книжка — «Заготовляйте грибы и ягоды». На первых же страницах вдохновляющая речь:

— Создавая продовольственные резервы, мы этим самым укрепим оборонную мощь нашей родины, окажем помощь фронту, нанесем удар по врагу.

Задачу собирать грибы и ягоды поставили перед населением партия и правительство.

— Чем больше на месте своего продовольствия, — объясняют авторы книги, — тем меньше должно выделять государство продовольствия из централизованных фондов, тем больше продуктов государство может давать фронту и складывать про запас.

Авторы призвали к сбору грибов и ягод — это «укрепит оборонную мощь родины, окажет помощь фронту и нанесет удар по врагу»

Факт №4. Ученые АГМИ призывают народ варить хвойный напиток

Еще одна книга издательства «Правда Севера» — «Витамины и их роль в организме» 1941 года. Ученый Архангельского государственного медицинского института И. Матусис подробно описывает, как может ухудшиться здоровье при нехватке витаминов, — в книжке, например, подробно рассказывается о профилактике рахита.

23 ноября 1941 И. Матусис и А. Ведринский пишут докладную записку «Об организации производства витамина С из местного сырья».

— В связи с военным временем теперь резко возросла потребность в витаминных препаратах. Витаминные экстракты и концентраты сейчас необходимы для следующих целей. Большие массы бойцов РККА получают пищевой рацион, состоящий из консервов, в которых, как правило, отсутствуют витамины, что может создать угрозу возникновения заболеваний. Обогащение витамином С пищевого рациона раненых и больных в госпиталях намного ускоряет процесс лечения. В условиях ограниченных ресурсов плодов и овощей обеспечение населения препаратом С предотвращает опасность развития авитаминозных заболеваний, повышает здоровье трудящихся, работающих на оборону. Обеспечение витамином С является серьезным средством в борьбе с эпидемическими заболеваниями. Особенно велико значение витаминов для детских садов.

Ученые пишут, что витамин С производился в Архангельске в следующем ассортименте: хвойный напиток, концентрат из шиповника, порошок шиповника. В 1941 году выпустили 10 тысяч «человеко-доз витаминной продукции». Химики призвали областной пищепром организовать производство.

Ученый архангельского медицинского института подробно описывает, как может ухудшиться здоровье при нехватке витаминов, — в книжке, например, подробно рассказывается о профилактике рахита

Факт №5. Архангельских студентов отправили на Новую землю — ловить рыбу, заготавливать яйца и тушки кайры

Начиная с четвертого квартала 1941 года продовольственное положение Архангельска резко ухудшилось. Оно продолжало оставаться очень тяжелым и в 1942–1943 годах. 13 мая 1942 года Архангельский обком ВЛКСМ отправляет студентов и учащихся на Новую землю. Задачу поставили четко — до 25 мая собрать учащихся техникумов и старшеклассников в экспедицию на Новую Землю. Отбирали для этого физически развитых и здоровых.

— Учащиеся, выезжающие на остров Новая Земля, должны иметь с собой комплект постельных принадлежностей (матрац, подушку, одеяло, простыни, наволочки) и посуду для личного пользования (котелки или миски, кружки, ложки), — сказано в решении бюро Архангельского Обкома ВЛКСМ.

На острове молодая сила ловила рыбу, занималась промыслом морского зверя, заготавливала яйца и тушки кайры. Старшеклассники и студенты были также привлечены для работы на птичьих базарах. Подобная экспедиция будет организована еще в 1943 году.

А 16 февраля 1943 года из Архангельска на карельский фронт отправили 14 вагонов «подарков», в том числе: 20 190 килограмм мяса, 2432 — масла, 8530 — рыбы, 11 300 — овощей. И другие продукты, в общей массе на 91 тонну. Кроме этого — 3375 индивидуальных посылок. И 14 тонн «подарков» — Беломорской военной флотилии, 2 тонны — госпиталям, и тонна — партизанскому отряду.

Так Архангельск пытался прокормиться сам, помочь стране и армии в военное время. От своих бабушек знаю, что в деревнях, когда был хлеб — готовили похлебку на квасе, которую называли «тюря», когда хлеба не стало — пекли лепешки из сушеной травы, а совсем в тяжелую пору — варили ремни. Если в вашей семье сохранились воспоминания о том, как жили люди в Архангельске и по области в годы Великой Отечественной войны, — оставляйте под этим текстом комментарии. Из года в год 9 мая мы все больше говорим о победах страны, и реже вспоминаем лишения простых людей — не только военный, но и бытовой трагизм тех лет. Пусть нашим вкладом в память будет не только яркий салют и георгиевские ленточки, но и повторение истории.