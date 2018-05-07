Просто хвастается! Ким Кардашьян рассказала, почему разделась для рекламы новых духов!

Ким Кардашьян (37) всегда любила открыто демонстрировать свои формы (жена Канье (40) предпочитает облегающие наряды, и понятно почему — ей есть что показать). А еще она не стесняется носить крохотные бикини (даже целлюлит ее не останавливает). Неудивительно, что в рекламе духов KKW Body Ким полностью обнажилась.

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«Признаюсь, последние восемь-десять месяцев я провела в спортзале. И мой тренер за это время помог мне добиться небывалых результатов, — делится Кардашьян. — Клянусь, я никогда не была в лучшей форме, чем сейчас. Так почему бы это не показать?!»

Нельзя не согласиться, Ким сейчас выглядит прекрасно!

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Кстати, новые ароматы KKW Body можно заказать на сайте kkwfragrance.com за 60 $ (около 3600 р.).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prosto-hvastaetsya-kim-kardashyan-rasskazala-pochemu-razdelas-dlya-reklamy-novyh-duhov/