Новые способы снятия стресса становятся популярными у китайской молодежи

Харбин, 7 мая / Синьхуа / — Поиграть с котом или в видеоигру, побить

боксерскую грушу, помедитировать… Удивительно, но все это можно сделать в одном месте — в антистрессовом павильоне в городе Харбин /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.

Павильон для снятия стресса площадью около 200 квадратных

метров расположен недалеко от более чем столетней Центральной улицы.

Как рассказал основатель павильона Тан Лутянь, большую часть

посетителей составляют молодые люди в возрасте 18-28 лет. Они приходят

сюда по разным причинам: одни просто хотят испытать новшество, другие

считают, что это хороший способ провести свободное время, третьим это помогает выплеснуть негативные эмоции.

"В современном обществе, особенно в крупных городах, темп жизни быстрый, стресс от работы и учебы большой", — сказал Тан Лутянь. По его словам, в отличие от традиционных способов снятия стресса, таких как крик, плач и избивание какого-либо

предмета, в павильоне люди могут улучшить настроение с помощью более

"мягких" и приятных средств. Например, в павильоне

есть стена, где можно написать о своих чувствах — радостных и печальных. Посетители также могут спокойно полежать под легкую музыку в зоне

медитации, где никто не будет им мешать, или поиграть с кошками в специальной

комнате.

"Традиционные способы помогают лишь

временно избавиться от стресса и отрицательных эмоций. Цель нашего павильона

заключается в том, чтобы помочь клиентам «переключить

настроение», чтобы они уходили радостными", — сказал Тан Лутянь.

Житель Харбина Ли Чи часто посещает павильон. «В будни мне расслабиться просто некогда. Здесь я освобождаюсь от негативной энергии, в результате

настроение у меня повышается», — поделился он. В выходные и праздничные дни посещаемость павильона увеличивается. Многочисленные школьники

и студенты приходят сюда на отдых после прогулки по Центральной улице.

Го Сун, студент одного из харбинских вузов, сказал: «Я очень люблю

зону медитации здесь. Медитируя наедине с собой под тихую музыку, я могу очистить

душу от негативных эмоций». По его словам, он узнал о павильоне от своего товарища. Регулярное посещение павильона уже вошло у него в привычку. Постоянная психологическая саморегуляция позволяет ему поддерживать

внутреннее спокойствие. Теперь он редко сердится и стал более успешным в жизни

и учебе. «Все больше молодых людей, как я, предпочитают чаще выходить

из дома, перестав погружаться в компьютерные игры. Они нуждаются в рациональных

способах для снижения стресса. Для меня посещение павильона — хороший

выбор для отдыха и времяпрепровождения. Кроме этого, по выходным дням я хожу в походы», — сказал Го Сун. Сам основатель павильона Тан Лутянь

— молодой человек, родившийся после 1990-го года, — считает, что нам нужно не избегать негативных

эмоций, а смотреть в глаза переживаниям и избавляться от стресса с помощью отдыха

и развлечений. -0-