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Новые способы снятия стресса становятся популярными у китайской молодежи
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Новые способы снятия стресса становятся популярными у китайской молодежи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 7 мая /Синьхуа/ — Поиграть с котом или в видеоигру, побить
боксерскую грушу, помедитировать… Удивительно, но все это  можно сделать в одном месте — в антистрессовом павильоне в  городе Харбин /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.
Павильон для снятия стресса площадью около 200 квадратных
метров расположен недалеко от более чем столетней Центральной улицы.
Как рассказал основатель павильона Тан Лутянь, большую часть
посетителей составляют молодые люди в возрасте 18-28 лет. Они приходят
сюда по разным причинам: одни просто хотят испытать новшество, другие
считают, что это хороший способ провести свободное время, третьим это  помогает выплеснуть негативные эмоции.
"В современном обществе, особенно в крупных городах, темп жизни быстрый, стресс от работы и учебы большой", — сказал Тан Лутянь. По его словам, в отличие от традиционных способов снятия стресса, таких как крик, плач и избивание какого-либо
предмета, в павильоне люди могут улучшить настроение с помощью более
"мягких" и приятных средств. Например, в павильоне
есть стена, где можно написать о своих чувствах — радостных и  печальных. Посетители также могут спокойно полежать под легкую музыку в зоне
медитации, где никто не будет им мешать, или поиграть с кошками в специальной
комнате.
"Традиционные способы помогают лишь
временно избавиться от стресса и отрицательных эмоций. Цель нашего павильона
заключается в том, чтобы помочь клиентам «переключить
настроение», чтобы они уходили радостными", — сказал Тан Лутянь.
Житель Харбина Ли Чи часто посещает павильон. «В будни мне  расслабиться просто некогда. Здесь я освобождаюсь от негативной энергии, в результате
настроение у меня повышается», — поделился он. В выходные и  праздничные дни посещаемость павильона увеличивается. Многочисленные школьники
и студенты приходят сюда на отдых после прогулки по Центральной улице.
Го Сун, студент одного из харбинских вузов, сказал: «Я очень люблю
зону медитации здесь. Медитируя наедине с собой под тихую музыку, я могу очистить
душу от негативных эмоций». По его словам, он узнал о  павильоне от своего товарища. Регулярное посещение павильона уже вошло у него в  привычку. Постоянная психологическая саморегуляция позволяет ему поддерживать
внутреннее спокойствие. Теперь он редко сердится и стал более успешным в жизни
и учебе. «Все больше молодых людей, как я, предпочитают чаще выходить
из дома, перестав погружаться в компьютерные игры. Они нуждаются в рациональных
способах для снижения стресса. Для меня посещение павильона — хороший
выбор для отдыха и времяпрепровождения. Кроме этого, по выходным дням я хожу в  походы», — сказал Го Сун. Сам основатель павильона Тан Лутянь
— молодой человек, родившийся после 1990-го года, — считает, что нам нужно не избегать негативных
эмоций, а смотреть в глаза переживаниям и избавляться от стресса с помощью отдыха
и развлечений. -0-
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