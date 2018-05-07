Гектор и Евангелия: на Южном Урале назвали самые редкие имена детей

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области рассказал, как южноуральцы называли своих малышей в апреле 2018 года.

Самыми популярные именами для девочек оказались: Виктория, Мария, Дарья, Ева, София, Полина, Ксения, Валерия, Арина и Варвара. Мальчиков, появившихся на свет во втором месяце весны, чаще всего называли Артем, Александр, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Тимофей, Никита и Илья.

Некоторым новорожденным давали необычные имена. Так, в числе самых редких женских имен — Эмма, Виталина, Евангелия, Владимира, Зоя, Аглая, Галина, Аглая, Ариетта и Тамара.

Наиболее редкими мужскими именами в апреле стали Лаврентий, Никон, Ролан, Евсей, Серафим, Гектор, Викентий, Борислав, Максимильян и Еремей.

Всего, по данным ЗАГСа, во втором месяце текущего года родились 3 тысячи 53 ребенка.

При этом смертность в апреле превысила рождаемость на 960 человек.

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