Ролан и Ариетта — на Южном Урале экспериментируют с именами младенцев

Новорождённых на Южном Урале большинство родителей всё-таки предпочитают называть традиционными именами, но есть и те, кто не прочь пофантазировать, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на опубликованный ЗАГСом рейтинг.

В апреле в Челябинской области появились на свет 3053 новорождённых. Большинство получили традиционные имена. Самыми популярными среди мальчиков остаются — Артём, Александр, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Тимофей, Никита, Илья.

Самыми частыми именами для девочек стали — Виктория, Мария, Дарья, Ева, София, Полина, Ксения, Валерия, Арина, Варвара.

Однако по сведениям областного ЗАГС многие родители дали своим малышам совсем уникальные имена.

«Самые редкие имена девочек: Эмма, Виталина, Евангелия, Владимира, Зоя, Аглая, Галина, Аглая, Ариетта, Тамара, — сообщили в пресс-службе комитета. — Редкие имена мальчиков: Лаврентий, Никон, Ролан, Евсей, Серафим, Гектор, Викентий, Борислав, Максимильян, Еремей».

Стоит отметить, что в апреле количество заключенных браков превысило число разводов. Новые семьи создали 1748 пар, на развод подали 1299 человек.