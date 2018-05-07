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Ролан и Ариетта — на Южном Урале экспериментируют с именами младенцев
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Ролан и Ариетта — на Южном Урале экспериментируют с именами младенцев 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Новорождённых на Южном Урале большинство родителей всё-таки предпочитают называть традиционными именами, но есть и те, кто не прочь пофантазировать, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на опубликованный ЗАГСом рейтинг.
В апреле в Челябинской области появились на свет 3053 новорождённых. Большинство получили традиционные имена. Самыми популярными среди мальчиков остаются — Артём, Александр, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Тимофей, Никита, Илья.
Самыми частыми именами для девочек стали — Виктория, Мария, Дарья, Ева, София, Полина, Ксения, Валерия, Арина, Варвара.
Однако по сведениям областного ЗАГС многие родители дали своим малышам совсем уникальные имена.
«Самые редкие имена девочек: Эмма, Виталина, Евангелия, Владимира, Зоя, Аглая, Галина, Аглая, Ариетта, Тамара, — сообщили в пресс-службе комитета. — Редкие имена мальчиков: Лаврентий, Никон, Ролан, Евсей, Серафим, Гектор, Викентий, Борислав, Максимильян, Еремей».
Стоит отметить, что в апреле количество заключенных браков превысило число разводов. Новые семьи создали 1748 пар, на развод подали 1299 человек.
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