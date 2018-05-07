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Воспитывают всей семьёй: в челябинском зоопарке родились сурикаты
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Воспитывают всей семьёй: в челябинском зоопарке родились сурикаты 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В челябинском зоопарке стало на пять сурикатов больше. Потомство принесла самка по кличке Ромашка. Об этом сообщила ведущий зоолог зоопарка Эвелина Сабашвили.
Ромашке около двух лет, это её первые детёныши. В воспитании потомства молодой матери помогают четыре опытных самца.
В зоопарке родились сурикаты
— Малыши уже находятся в окружении своих родственников. Молодая мамочка чувствует себя замечательно, но постоянно следит за вами, ведь всё должно быть под контролем, когда в доме дети! — отмечают в зоопарке.
Такое большое потомство, отмечают зоологи, для сурикатов норма. К концу лета — после того, как малыши подрастут и окрепнут — их передадут в другие зоопарки.
В апреле в челябинском зоопарке появилась на свет ослица. По итогам голосования её назвали Сливкой. В первой четвёрке вариантов были также Чёлка, Халва и Челси. В первые минуты голосования пользователи соцсетей также предложили имя Тефтелька, но спустя несколько минут оно пропало из списка.
В феврале зоопарк представил публике малыша кинкажу. Медовый медвежонок, как называют его зоологи, родился в середине января и до этого времени набирался сил.
А на прошлой неделе зоологи спасли бельчонка, которого потеряла собственная мать. Белка из городского бора сначала принесла детёнышей на территорию детского контактного зоопарка, а затем решила спрятать в другое место, но уронила одного из малышей.
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