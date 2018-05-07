Томатная моль угрожает кубанским помидорам

Сравнительно недавно в Краснодарский край проник опасный «чужеземный» вредитель — томатная моль (Tuta absoluta). Родина насекомого — Южная Америка, где с 80-х годов моль стала серьезным вредителем томатов закрытого и открытого грунта.

В 2014 году томатная моль (Tuta absoluta) была включена в Перечень карантинных объектов РФ. Она уже пересекла границу Краснодарского края и в случае распространения может стать опасными вредителем томатов и других пасленовых культур, выращиваемых как в теплицах, так и в открытом грунте.

В 2015 году насекомое было выявлено в нескольких садоводческих товариществах Кубани. Основным кормовым растением томатной моли являются томаты, но этот вредитель может также повреждать картофель, баклажаны, перец и сорные растения семейства паслёновых.