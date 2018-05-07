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Томатная моль угрожает кубанским помидорам
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Томатная моль угрожает кубанским помидорам 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Сравнительно недавно в Краснодарский край проник опасный «чужеземный» вредитель — томатная моль (Tuta absoluta). Родина насекомого — Южная Америка, где с 80-х годов моль стала серьезным вредителем томатов закрытого и открытого грунта.
В 2014 году томатная моль (Tuta absoluta) была включена в Перечень карантинных объектов РФ. Она уже пересекла границу Краснодарского края и в случае распространения может стать опасными вредителем томатов и других пасленовых культур, выращиваемых как в теплицах, так и в открытом грунте.
В 2015 году насекомое было выявлено в нескольких садоводческих товариществах Кубани. Основным кормовым растением томатной моли являются томаты, но этот вредитель может также повреждать картофель, баклажаны, перец и сорные растения семейства паслёновых.
Как показывает практика других стран, борьбу с томатной молью вести очень трудно. Основными элементами защиты от нее являются агротехнические и химические мероприятия, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
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