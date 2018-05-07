В Ярославской области активизировались змеи: в какие даты не выходить на природу

Весеннее солнышко разбудило змей — первые ползучие гады уже выползли из своих нор. Ярославцы, отдыхающие на природе, несколько раз за последние дни встречались со змеями.

В Ярославской области чаще всего можно встретить два вида змей: неядовитого ужа и ядовитую гадюку. Ужа от гадюки отличить просто: у неядовитой змеи на голове яркие жёлтые или оранжевые пятна. У гадюки вдоль тела идёт зигзагообразная тёмная полоса.

— Укус гадюки очень опасен. Яд поражает центральную нервную систему. Если вас укусила гадюка, нужно сразу обратиться к врачу. Нужно отметить, что яд особенно опасен для детей и пожилых людей. Взрослый человек даже без оказания медицинской помощи может перенести укус гадюки. Но только первые два раза. Третий укус даже через несколько лет после первых может оказаться смертельным, — рассказывает ярославский эколог Елена Анашкина

Кстати, уж так же, как и гадюка, может напасть и укусить. Укусы ужа опасны тем, что через рану змея можно занести человеку заразу.

Отличить укус ядовитой змеи от неядовитый можно по внешним признакам. После укуса гадюки остаются две точки, рана сразу опухает и начинает болеть. После укуса ужа остаются царапины. Также разница и в запахах. После укуса гадюки место, куда впились клыки, имеет запах чеснока или гвоздичного масла.

Змеи никогда не нападают на человека первыми. Только в том случае, если почувствуют опасность. Змеи могут укусить, если подойти к ним близко, схватить, наступить.

Сейчас, когда пригревает солнце, змеи выползают на тёплые места, чтобы погреться после зимней спячки. Кстати, наиболее агрессивны змеи становятся в период спаривания. В это время проходят так называемые змеиные свадьбы. Проходят они дважды в году — 12 июня и 25 сентября. В эти дни экологи не советуют ходить в лес, так как там они лежат на дорожках целыми клубками.

— Если вы встретили змею, не делайте никаких резких движений, она уползёт сама. Кроме того, ни в коем случае не нужно уничтожать их, ведь они приносят природе огромную пользу, уничтожая грызунов, — пояснила Елена Анашкина.

Кстати, в прошлом году гигантский уж выполз прямо в город и напугал половину Рыбинска.