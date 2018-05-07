Вы нам подходите: в чем женщины выигрывают на собеседованиях

Есть ли разница между поведением мужчин и женщин на собеседовании? Кто лучше работает? Чтобы понять некоторые особенности поведения женщин при приеме на работу, мы изучили 466 анкет соискателей на линейную позицию менеджера по продажам и 375 анкет соискателей на позицию руководителя отдела продаж, также своим мнением на этот счет поделилось несколько топ-менеджеров, работающих в этой сфере.

Оказалось, что мужчины и женщины заметно различаются в отношениях к работе, поведении на собеседовании и последующей трудовой деятельности. Вот самые интересные факты.

Женщины так же амбициозны, как и мужчины. Около 34% мужчин и 29% женщин заявили, что ищут новую работу, потому что хотят больше зарабатывать.

Девушки чаще меняют работу из-за переезда. Это третья по популярности причина (14%) после поиска более высокооплачиваемого места работы и отсутствия развития в предыдущей компании. При этом всего 5% мужчин мотивированы на поиск новой работы из-за смены места жительства.

Мы заметили разницу между соискателями с небольшим опытом работы в продажах — мужчины хотят зарабатывать больше девушек. Например, средние ожидания дохода через год работы соискательниц с отсутствием опыта в продажах — 85 000 рублей, аналогичные ожидания соискателей-мужчин — 100 000 рублей. После получения первого года опыта продаж ожидания девушек остаются неизменными, а у парней вырастают до 117 000 рублей. После двух лет в продажах ожидания становятся почти идентичными — от 110 до 130 тысяч рублей в зависимости от опыта.

Это не касается руководящих должностей — в рамках исследования ответов соискателей на должность руководителя отдела продаж ожидания по доходу между мужчинами и женщинами почти не отличались.

Соотношение женщин и мужчин в продажах B2B на линейные и руководящие должности — 20/80. При этом девушки на руководящих позициях в полтора раза чаще мужчин хотят получить интересную работу с комфортными условиями труда.

Особенности поведения на собеседовании

Женщины могут настойчиво уговаривать работодателя дать им второй шанс. У меня было два случая, когда после собеседований мне звонили соискательницы, получившие отказ, и уговаривали принять на работу, которая им так понравилась. Подобные истории периодически происходят и с нашими клиентами.

Девушки порой пытаются обольстить потенциального работодателя. Яркие духи, короткие юбки, каблуки, томные взгляды — нередкое явление. При этом, если работодатель — симпатичная женщина, то соискатели-мужчины не «строят глазки». Заигрывать с будущим боссом они не решаются.

Большинство соискателей-девушек приходят вовремя. Опаздывающих девушек кратно меньше опаздывающих на собеседование мужчин — во всем спектре должностей от менеджера до директора по продажам.

Особенности работодателей и сотрудниц

Есть регионы, где уход в декрет сотрудниц — серьезная проблема для бизнеса. У одного из наших клиентов, бизнес которого связан с финансами в крупном городе Башкортостана, на 152 работающие сотрудницы компании приходится 50 сотрудниц, находящихся в декрете. В Москве такой невероятной статистики я не наблюдал ни у одной компании.

При этом женщины ориентированы на семью и расставляют в связи с этим приоритеты. Если у мужчины в семье рождается ребенок, то работа не прерывается, у девушек же карьера часто отходит на второй план.

Пример статистики нашего клиента со штатом сотрудников более 1000 человек: гендерный состав компании почти равный, но при этом «текучка» у парней на всех должностях выше 70%. Да, есть различия в разрезе возраста и должностей, но тренд на лицо.

Другой наш респондент — девушка, директор департамента продаж с численностью сотрудников более 80 человек, также отметила, что хотела бы работать только с девушками, так как парни чаще меняют место работы.

Девушкам проще держать курс на цель

«Девушки более собранные, у них выше концентрация внимания, они лучше понимают, что надо делать. У парней в голове суета — не отдают себе отчет, чем конкретно будут заниматься — их нужно направлять», — делится директор департамента продаж одного из наших крупных клиентов. Если в работе нужна многозадачность, у девушек все шансы быть эффективнее парней. Например, у менеджера отдела поддержки клиентов может быть одновременно открыто более 25 диалоговых окон — на этой специальности работает кратно больше женщин, чем мужчин.

Работодатели, которые говорят о меньшей мотивации девушек работать на результат, ошибаются. По опросам HR-департамента одного нашего клиента, самые мотивированные на результат сотрудники компании — матери-одиночки.

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