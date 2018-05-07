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Установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика
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Установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика 

Газета.Ru 1 час назад
22-летний австралиец установил новый рекорд по сборке кубика Рубика, справившись с задачей за 4,22 секунды, сообщает издание Cnet.
Новый рекорд был поставлен на международных соревнованиях в Мельбурне. Рекордсмен Феликс Земдегс уже однажды оказывался самым быстрым «сборщиком» — в 2016 году он уложился в 4,73 секунды. Но впоследствии этот рекорд побил американец Патрик Понс, собрав кубик за 4,69 секунд.
Также в 2015 году Земдегс поставил рекорд по сборке кубика Рубика одной рукой, справившись за 6,88 секунд. А в 2017 году он поставил рекорд по сборке усложненной версии кубика Рубика, 7х7х7 квадратов, собрав его за 2 минуты 6,73 секунды. В 2013 году на чемпионате в Лас-Вегасе Земдегс был признан лучшим в мире сборщиком кубика Рубика.
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