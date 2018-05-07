Безумные деньги Принца

Завещание отсутствует. Деньги перейдут к его ближайшей родственнице — сестре — бывшей наркоманке и проститутке.

Вот она:

Фото: AP Photo/Steve Karnowski

А вот одна из вилл Принца:

Фото: blog.thecurrent.org Меня абсолютно не волнует, что сумма, которую нельзя даже осмыслить (настолько она велика), достанется бывшей наркоманке и проститутке. Это абсолютно не моё дело.

Меня бесит другое: почему певец Принц стоит почти миллиард долларов?

Что он сделал для человечества? Написал с десяток хитов в 80-ых? Не просто хитов, а супер-хитов? Ок. Больше, чем с десяток? Принимается. Но неужели это стоит таких огромных денег?

Человечество безумно. Я это давно поняла. Ну, нельзя за песни — какими бы хорошими они ни были — платить миллионы. Работники шоубизнеса не производят ничего, что двигало бы человечество вперёд. Они не спасают жизни. Их относительно лёгкий труд не должен оплачиваться так неприлично высоко.

Каждый день в мире умирает в условиях жесточайшей бедности 22 тысячи детей.

Фото: mic.com В 2011 году умерло от голода и жажды 6,9 миллиона детей, которым не было и 5 лет. Каждый час целого года из жизни уходило 800 детей. Им не хватило еды. Им не хватило воды. Им не хватило медикаментов.

При этом певец Принц сколотил себе состояние в размере 800 миллионов долларов.

Шоубизнес в нашем мире ужасно переоценён, а человеческая жизнь катастрофически недооценена.

Безумие. Жестокость. Так есть, но так быть не должно. Это — даже не путь в Апокалипсис. Это уже Апокалипсис.