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Уж замуж невтерпеж: невеста выбралась из разбившегося вертолета и пошла на свадьбу (ВИДЕО)
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Уж замуж невтерпеж: невеста выбралась из разбившегося вертолета и пошла на свадьбу (ВИДЕО) 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Вертолет невесты, летевшей на свою свадьбу, потерял управление и разбился при посадке. Однако крушение не остановило девушку: она выбралась из-под обломков судна и отправилась на брачную церемонию.
Как сообщает Lenta.ru, инцидент произошел в Бразилии, в штате Сан-Паулу. На видео, опубликованном в сети, видно, что вертолет при приземлении резко разворачивается в воздухе и начинает крутиться. Вскоре судно окончательно упало, а потом загорелось.
Помимо невесты в салоне находились еще три человека, включая пилота. Все они успели выбраться до взрыва топлива и отделались мелкими травмами. Героиня торжества, по счастливой случайности, не получила ни царапины.
Примечательно, что распорядку свадебного дня инцидент ничуть не помешал. Молодожены решили не отменять церемонию, а провести этот день так, как они изначально его запланировали.
Напомним, девичник закончился трагической гибелью невесты и семи ее подруг.
Видео: РИА «Новости»
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