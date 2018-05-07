Уж замуж невтерпеж: невеста выбралась из разбившегося вертолета и пошла на свадьбу (ВИДЕО)

Вертолет невесты, летевшей на свою свадьбу, потерял управление и разбился при посадке. Однако крушение не остановило девушку: она выбралась из-под обломков судна и отправилась на брачную церемонию.

Как сообщает Lenta.ru, инцидент произошел в Бразилии, в штате Сан-Паулу. На видео, опубликованном в сети, видно, что вертолет при приземлении резко разворачивается в воздухе и начинает крутиться. Вскоре судно окончательно упало, а потом загорелось.

Помимо невесты в салоне находились еще три человека, включая пилота. Все они успели выбраться до взрыва топлива и отделались мелкими травмами. Героиня торжества, по счастливой случайности, не получила ни царапины.

Примечательно, что распорядку свадебного дня инцидент ничуть не помешал. Молодожены решили не отменять церемонию, а провести этот день так, как они изначально его запланировали.

Напомним, девичник закончился трагической гибелью невесты и семи ее подруг.