Экологичный ламинат для твоего дома

Делая ремонт в квартире, люди всё чаще стали обращать внимание на экологичность и надёжность. Уходят в прошлое времена, когда строительные материалы выбирались по принципу «лишь бы дешевле». Важным фактором при выборе отделочных материалов стала их экологичность. Одно из составляющих любого помещения, способное оказать влияние на здоровье — это напольное покрытие. Если выбрать некачественное, то это может сказаться на самочувствии, ведь при нагреве воздух поднимается вверх, и влияние вредных веществ будет особенно заметно, в случае если у тебя установлены тёплые полы.

Существует немало экологичных напольных покрытий, но почти все они стоят намного дороже простых материалов. Однако есть покрытие, которое сочетает в себе прочность, экологичность и приемлемую стоимость — виниловый ламинат, который также называют ПВХ-плиткой и виниловым полом. У этого напольного покрытия много плюсов: 1. Экологичность. Виниловые полы изготовлены без использования клея, лака и меламиновой смолы и не выделяют вредных веществ, что позволяет использовать их в любых помещениях. Виниловые полы не вызывают аллергии, поэтому являются хорошим вариантом для установки в домах людей с заболеваниями дыхательных путей, например с хроническим бронхитом или астмой. 2. Внешний вид. Большой выбор стилей, например под дерево или мрамор. 3. Стойкость. Виниловый ламинат 34, 42 и 43 классов подходит даже для коммерческих помещений с высокой проходимостью. Виниловый ламинат ударопрочен и устойчив к царапинам, и даже при падении тяжёлых предметов на его поверхность сохраняет структуру. 4. Простой и быстрый монтаж. Для его укладки не требуются специальные навыки, а замковый виниловый ламинат, помимо простоты монтажа, обеспечивает надёжное сцепление между каждым элементом, составляя единую крепкую структуру пола. Один из примеров бренда, производящего замковый виниловый ламинат — Fine Floor. Заказать замковый виниловый ламинат Fine Floor →

5. Шумопоглощение и теплоизоляция. В отличие от многих покрытий, виниловый ламинат тёплый на ощупь, а также снижает уровень шума. 6. Антискользящая поверхность. Даже если виниловые полы только что помыли, поверхность всё равно обеспечивает надёжное сцепление, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети. Кстати, виниловые полы водостойкие и выдерживают даже длительное нахождение в воде. 7. Европейское качество. Большая часть винилового ламината изготавливается в Бельгии, что даёт уверенность в соблюдении технологий производства. Пример качественного бельгийского винилового ламината — бренд Pergo. Заказать виниловый ламинат Pergo →

Также стоит отметить, что виниловые полы — это одни из немногих покрытий, которые подходят для системы тёплого пола. Оптимальная температура работы тёплого пола вместе с виниловым ламинатом — 27-28 градусов по Цельсию.

Найти качественный виниловый ламинат не так просто, так как в магазинах предлагают китайские материалы, изготовленные с нарушением технологии, и, как следствие, они имеют меньшую экологичность и надёжность. В интернет-магазине Floor-Vinil мы нашли разнообразные виниловые полы. Floor-Vinil является официальным дилером нескольких европейских производителей и реализует только оригинальную продукцию. Кроме того, сотрудничество с производителями без посредников позволило магазину снизить цены, повысить скорость поступления материалов на склад и делать специальные акции на товары. Сотрудники компании имеют большой опыт работы с виниловыми полами, работают с дизайнерами и выезжают с образцами на объекты, что позволяет на месте подобрать лучший вариант для твоего дома. На всю продукцию Moduleo действует гарантия от 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Заказать виниловый ламинат Moduleo →

Кстати, интернет-магазин Floor-Vinil предоставляет скидки по объёму, бесплатно доставляет виниловые полы до подъезда (по Москве) при заказе от 15 тысяч рублей и дарит в подарок подложку при заказах от 10 квадратных метров.