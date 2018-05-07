Самые безумные вещи, которые делали только самураи

Японские самураи всегда вызывали у европейцев чувства, смешанные между страхом и восхищением. Это объяснимо: длительная изолированность Японии содействовала тому, чтобы самурайское сословие формировалось на принципах, непонятных остальному миру.

Самоубийство для души

Ритуальное самоубийство харакири («сэппуку») через вспарывание живота было распространено в самурайской среде вплоть до XX столетия. Самураи свято верили, что живот является хранилищем человеческой души, а поэтому делали надрез так, чтобы внутренности вываливались наружу, тем самым освобождая душу воина.

Если по каким-либо причинам самурай отказывался совершать сэппуку, или ему не доверяли, вместо ритуального кинжала он использовал веер, которым символически проводил по своему животу — в этот момент специальный помощник мечом обезглавливал приговоренного. [С-BLOCK]

Харакири совершали не только мужчины, но и женщины из самурайских родов. Учитывая, что ранения брюшной полости одни из самых болезненных, слабому полу разрешалось убивать себя перерезанием горла или ударом ножа в сердце. Ноги при этом предварительно перевязывались, чтобы поза умертвившей себя женщины оставалась неизменной.

Несмотря на то, что официально правительство Японии запретило сэппуку в 1968 году, криминальные авторитеты продолжали лишать себя жизни таким изуверским способом. Недаром говорят: «Больше чем убивать друг друга японцы любят только убивать себя».

Наравне с мужчинами

Слово «самурай» мы привыкли употреблять по отношению к мужчинам, однако японский класс «буши» давал возможность приобщаться к самурайскому искусству и женщинам. «Онна-бугэйся», так называли женщин-самураев, без всяких поблажек обучались воинскому ремеслу наравне с мужчинами.

Основным оружием онна-бугэйся была «нагината» — длинное и легкое копье с лезвием, напоминающим кривой меч. В руках искусных воительниц это было поистине смертоносное орудие. Традиционно нагината размещалась над входной дверью, что позволяло онна-бугэйся моментально среагировать на появление в доме незваных гостей. [С-BLOCK]

Помимо копья женщины-самураи охотно использовали кинжал с коротким клинком — «кайкэн». С этим оружием воинственные японки не расставались никогда: спрятанный за поясом или в рукаве, кайкэн давал возможность молниеносно нанести удар противнику.

Японские хроники позволяют сделать вывод, что женщин-воительниц в самурайской среде было немного. Все-таки традиционная роль женщины отводила ей место в домашнем хозяйстве. Тем не менее, недавние исследования японских генетиков показали, что в сражениях онна-бугэйся участвовали чаще, чем предполагалось. Анализ ДНК останков участников одного из крупнейших сражений с участием самураев выявил, что 35 из 105-ти принадлежали женщинам.

Ради удовольствия

Образ жизни самурая слабо вписывался в представления среднестатистического европейца. В том числе это касалось сексуальной жизни японских воинов, для которых однополая связь была абсолютной нормой. В отличие от Запада секс в Японии никогда не попадал под моральную оценку, а определялся лишь критериями удовольствия или неудовольствия.

Изначально центрами гомосексуальности в древней Японии были буддийские монастыри. Монахи хоть и придерживались обета целомудрия, но считали, что к гомосексуальным связям это не относится. Через буддийскую среду однополая любовь распространилась и на воинское сословие: связь молодого самурая со своим старшим учителем стала там обычным делом. Эта практика, известная как «вакасюдо» («путь молодежи»), продержалась среди самураев вплоть до XIX века. [С-BLOCK]

Своего расцвета практика «сюдо», считавшаяся обязательной для начинающих воинов, достигла в эпоху Токугава (1603–1868 гг.), соседствуя с такими традиционными дисциплинами, как фехтование («кендо»), стрельба из лука («кюдо») и плавание в доспехах («суэйдо»).

Самураи были уверены, что сюдо благотворно влияет на подрастающее поколение, воспитывая у юношей такие качества, как честь и достоинство и формируя чувство прекрасного. Однополая любовь противопоставлялась союзу мужчины и женщина, который, согласно убеждениям самурая, лишь способствовал размягчению мужчины.

На все случаи

Арсенал воина-самурая насчитывал десятки видов вооружений с учетом любой боевой обстановки. Среди всего прочего встречалось и не смертельное оружие. К примеру, «быстрая» веревка, снабженная острым крючком. Ее обладатель, намереваясь захватить противника живым, втыкал в его руку, шею или щеку хорошо заточенный крюк, а затем обматывал пленника крепкой веревкой.

Еще одно средство захвата врага — боевой ухват, представлявший из себя набор из трех длинных шестов с различными насадками. С помощью таких орудий самурай мог ухватить противника за ногу или одежду, а затем прижать его к стене или земле. Наличие на древке захвата острых шипов лишало беднягу возможности как-либо высвободиться.

На ножнах некоторых самурайских мечей или кинжалов есть тонкий шип. Существуют различные версии его применения. По канонам школы «Натори-рю» этот шип использовали для прокалывания уха обезглавленного врага, чтобы прикрепить к нему ярлычок с именем жертвы. Иногда шип использовали для того, чтобы затолкнуть язык погибшего обратно в рот, так как это считалось неприличным.