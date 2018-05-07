10 простолюдинок, которые вышли замуж за принцев

По крайней мере, так произошло с Мэри Элизабет Дональдсон, которая сейчас носит звание Её Королевское Высочество кронпринцесса Мэри Датская и герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон . А менее чем через две недели к ним присоединится американская актриса Меган Маркл.

OK-Magazine.ru собрал 10 простолюдинок, которые вышли замуж за принцев (включая одну, которая только собирается), а также объясняет, почему принцесса Диана не входит в их число.

Грейс Келли, принцесса Монако

Фотография: Legion-Media Грейс Келли и Ренье III Грейс Келли начала свою актёрскую карьеру в 1950 году и завершила её через шесть лет, чтобы выйти замуж за принца Монако Ренье III. Они познакомились во время фотосессии на Каннском кинофестивале 1955 года. У пары было трое детей.

В 1982 году Келли попала в автокатастрофу, в которой получила незначительную травму. Однако она стала причиной инсульта, в результате чего принцесса потеряла управление автомобилем и слетела со склона горы. Грейс умерла на следующий день в больнице.

Фотография: Legion-Media Шарлин Уиттсток и Альбер II Шарлин — бывшая профессиональная пловчиха и участница Олимпийских игр сборной Южно-Африканской Республики. Она встретила принца Альбера II (сына Грейс Келли) во время соревнований по плаванию в 2000 году. Лишь в 2006 году возлюбленные публично заявили о своих отношениях — на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — и поженились в июле 2011 года. Шарлин родила близнецов в 2014 году.

Кейт изучала историю искусств в Сент-Эндрюсском университете, когда познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году. Возлюбленные долгое время встречались и даже жили вместе до свадьбы, которая состоялась 29 апреля 2011 года. Герцог и герцогиня воспитывают троих детей: 4-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и новорождённого Луи.

София Хеллквист, шведская принцесса, герцогиня Вермландская

Фотография: Legion-Media Карл Филипп и София Хеллквист

До звания принцессы София работала моделью нижнего белья и участвовала в реалити-шоу. Принц Карл Филипп и София начали встречаться в 2010 году и поженились в июне 2015 года. У пары двое сыновей: Александр и Габриэль.

Митико Сёда, императрица Японии

Фотография: Legion-Media Акихито и Митико Сёда

Митико встретила будущего супруга, императора Японии Акихито, на теннисном корте в 1957 году. Они поженились в 1959 году, нарушив многовековую традицию, предписывающую членам императорской семьи брать в жёны только аристократок.

Летисия Ортис, королева Испании

Фотография: Legion-Media Принц Филипп и Летисия Ортис

До свадьбы с принцем Филиппом VI она работала журналистом и ведущей новостей. Поженились они в 2004 году (для Летисии брак стал вторым). Пара воспитывает двух дочерей. Королём и королевой супруги стали в 2014 году, когда отец Филиппа отрекся от престола.

Мэри Элизабет Дональдсон, кронпринцесса Дании

Фотография: Legion-Media Мэри Элизабет и Фредерик

Мэри Элизабет познакомилась с кронпринцем Дании Фредериком в баре в Сиднее во время летних Олимпийских игр 2000 года. Около двух лет принц общалася с учительницей английского языка по электронной почте и телефону. В 2002 году Мэри переехала в Данию, а через два года они сыграли свадьбу. Супруги воспитывают четырёх детей.

Татьяна Блатник, принцесса Греции и Дании

Фотография: Legion-Media Татьяна Блатник и принц Николас

Татьяна окончила Джорджтаунский университет со степенью в области социологии в 2003 году и в этом же году познакомилась с принцем Николасом. Она работала организатором мероприятий дизайнера Дианы фон Фюрстенберг, однако уволилась в 2010 году, чтобы подготовить свою собственную свадьбу с принцем.

Рания Аль-Абдулла, королева Иордании

Фотография: Getty Рания Аль-Абдулла и король Абдалла

До замужества с королём Абдаллой II Рания занимала должности в отделе маркетинга компании Citibank, а также в иорданском представительстве Apple . Будущего короля она встретила на закрытой вечеринке в августе 1992 году и вышла за него замуж в 1993 году.

Абдалла вошёл на престол после смерти отца в 1997 году, сделав жену королевой. Супруги воспитывают четырёх детей.

Меган Маркл, будущая герцогиня Сассекская

Маркл — актриса, активистка, модный дизайнер и предприниматель. Как сообщают инсайдеры, принц Гарри влюбился в неё, посмотрев сериал «Форс-мажоры». Впервые же встретились будущие супруги благодаря близкой подруге принца, которая устроила им свидание вслепую в 2016 году. В ноябре 2017 года Маркл завершила съемки в сериале, чтобы переехать в Лондон к возлюбленному и официально объявить о романе. Свадьба состоится 19 мая.

Диана Спенсер, принцесса Уэльская

Многие считают принцессу Диану простолюдинкой, однако это не так. «Народная принцесса» имеет древние аристократические корни. Она стала леди Дианой в 1975 году, после того как её отец получил титул графа.

Принцессой Уэльской Диана стала после свадьбы с принцем Чарльзом. У пары родилось двое сыновей, Уильям и Гарри. Диана и Чарльз развелись в августе 1996 года, а почти через год Диана попала в автокатастрофу, которая унесла её жизнь.