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Сурикаты родились в челябинском зоопарке
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Сурикаты родились в челябинском зоопарке 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Семейство сурикатов пополнилось в челябинском зоопарке, на свет появились пять детёнышей, об этом сотрудники учреждения сообщили на официальной странице в соцсети.
«Малыши уже находятся в окружении своих родственников. Молодая мамочка чувствует себя замечательно, но постоянно следит за вами, ведь все должно быть под контролем, когда в доме дети», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее горожанам представили маленькую ослицу, которая в ходе голосования получила имя Сливка. А в феврале челябинцам показали детёныша кинкажу. Кроме того, сейчас под опекой зоологов находится бельчонок, которого бросила мать.
Справка:
Сурикаты — млекопитающие из семейства мангустовых, распространены на равнинах Южной Африки. Питаются насекомыми, пауками, ящерицами, живут колониями, которые насчитывают по 20-30 особей. Новорождённый детёныш весит около 30 г, открывает глаза на 14-й день.
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