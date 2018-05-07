Сурикаты родились в челябинском зоопарке

Семейство сурикатов пополнилось в челябинском зоопарке, на свет появились пять детёнышей, об этом сотрудники учреждения сообщили на официальной странице в соцсети.

«Малыши уже находятся в окружении своих родственников. Молодая мамочка чувствует себя замечательно, но постоянно следит за вами, ведь все должно быть под контролем, когда в доме дети», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее горожанам представили маленькую ослицу, которая в ходе голосования получила имя Сливка. А в феврале челябинцам показали детёныша кинкажу. Кроме того, сейчас под опекой зоологов находится бельчонок, которого бросила мать.

Справка:

Сурикаты — млекопитающие из семейства мангустовых, распространены на равнинах Южной Африки. Питаются насекомыми, пауками, ящерицами, живут колониями, которые насчитывают по 20-30 особей. Новорождённый детёныш весит около 30 г, открывает глаза на 14-й день.