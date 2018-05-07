Сафронов рассказал о красивом романе с Понаровской

Ирина Понаровская , к великому разочарованию своих поклонников, уже давно ведет затворнический образ жизни и на публике не появляется. Впрочем, недавно певица все же порадовала своих фанатов, став героиней обложки одного из изданий, где предстала в совершенно новом имидже. Звезда так изменилась, что ее даже не сразу узнал Никас Сафронов , у которого с исполнительницей был когда-то страстный роман.

Фото: Global Look Press

Художник поделился теплыми воспоминаниями о тех временах. По его мнению, Ирина очень обаятельная, красивая и пылкая женщина, очень изысканная, утонченная — настоящая питерская аристократка. Общаться с артисткой было сплошным удовольствием. Их отношения вначале отличала невероятная легкость. Спустя какое-то время между ними пробежала искорка, которая затем переросла в пламя.

Позже Ирина сообщила, что решила переехать в Питер. Она предложила Никасу остаться друзьями, и он согласился. По словам живописца, он, как натура творческая, которой свойственно быстро вспыхивать и также быстро остывать, воспринял отъезд Понаровской спокойно.

Сафронов также прокомментировал слухи о своем бурном расставании с певицей. Он не отрицает, что с другими женщинами у него бывали яростные сцены ревности, но только не с Ириной. Они разошлись на дружеской ноте и даже поехали к фотохудожнику, чтобы сделать профессиональные снимки на память о своем красивом романе, пишет сайт Dni.ru.