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Грязелечебница Дагестана: ожидание и реальность
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Грязелечебница Дагестана: ожидание и реальность 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Грязелечебница Дагестана: ожидание и реальностьОстеохондроз называют болезнью современного человека. В последнее время отмечена тенденция ее омоложения. Среди причин снижения возрастного порога заболевания называют малоподвижный, сидячий образ жизни излишний вес у многих детей и подростков, неполноценное питание, стрессовое состояние и другие.
Остеохондрозом страдают многие работники офисов, которые с 9 до 18 часов проводят в сидячем положении за компьютером. Некоторые из них продолжают работать в обычном режиме, несмотря на головные боли и другие симптомы, появляющиеся со временем, что может еще более усугубить ситуацию.
История болезни
Осенью прошлого года у меня появились головные боли с левой части головы. Причем боли чувствовались вокруг левого глаза. Ноябрь и декабрь эти боли, как обычно бывает у людей, терпела. Принимала обезболивающее.
Причем за раз приходилось пить сразу 2-3 таблетки.
За лечение взялась только, когда ухудшилось зрение на левом глазу. В одной
из частных клиник Махачкалы после беседы с неврологом и рентгена мне поставили диагноз — остеохондроз шейного отдела. Лечение: массаж, электрофорез и большой список таблеток и инъекций.
На массаж воротниковой зоны поначалу я ездила в частный центр. Таблетки и уколы принимали в домашних условиях. Признаться, некоторые улучшения почувствовала сразу. Но боли продолжали появляться. И для полноценного лечения было необходимо комплексное лечение.
Путь к грязелечебнице
В конце января 2018 года в РИА «Дагестан» проходила пресс-конференция с главным врачом Республиканской больницы восстановительного лечения Хаджимурадом Малаевым. Руководитель учреждения рассказал об услугах, оказываемых в грязелечебнице, о  достижениях больницы и ее основных проблем.
Так, к основным направлениям работы учреждения относятся реабилитация опорно-двигательной системы, соматика и неврология. Здесь оказывался весь комплекс необходимых мне для лечения услуг и даже больше.
Напомню, это единственная в республике больница восстановительного лечения. РБВЛ по итогам 2017 года вошла в список 100 лучших больниц России. И я решила проверить на себе качество лечения в ней. Несмотря на имеющиеся у меня заключения, в больнице состоялись консультации с дежурным врачом и мануальным терапевтом, после чего мне выдали процедурную книжку и составили план лечения: электрофорез, грязевые и минеральные ванны, а также массаж.
Подчеркну, что в самом стационаре я не лежала, и приходила лишь на процедуры в первую половину дня — больница расположена в центре города, недалеко от моря, что дает возможность городским жителям не находиться в ней постоянно, а туристам, в летний сезон отправляться еще и на пляж.
По итогам лечения заметила явные улучшения: боли прекратились. С учетом того, что при остеохондрозе данные процедуры необходимо повторять минимум два раза в год, рада, что у нас, в Дагестане, есть государственная больница, где можно их проходить качественно. И не нужно для лечения выезжать в санатории Кавказских Минеральных Вод, Сочи или даже Израиля.
Кроме того, к своему удивлению узнала, что в больнице оказываются и косметологические процедуры: массаж лица, грязевые маски и т.д.
О РБВЛ
Больница, именуемая в народе грязелечебницей, функционирует в 1964 года. Здесь функционируют 3 отделения: терапевтическое — 95 коек, неврологическое — 80 коек и гинекологическое — 65 коек. В больнице также есть ванно-грязевое отделение, массажный, физиотерапевтический, стоматологический, урологический, гастроэнтерологический кабинет, кабинет функциональной диагностики, УЗИ-кабинет, кабинет ЛФК, гинекологического массажа, подводного массажа, бассейн, клинико— диагностическая лаборатория, кабинет рефлексотерапии.
Персонал учреждения составляет 87 медицинских работников, в том числе 32врача. Стационар больницы всего на 240 мест, что крайне мало для Дагестана, учитывая, что это единственное государственное учреждение в регионе, оказывающее круглосуточную реабилитационную помощь взрослому населению. Притом, что в Дагестане числится не менее 7 тыс. нуждающихся пациентов в восстановительном лечении.
К примеру, сотрудник службы охраны больницы поделился, что некоторые граждане пытаются «пройти» на процедуры по устаревшим процедурным книжкам.
Медицинские работники учреждения также отмечают, что реконструкция и изменения, которые произошли в больнице с приходом нового главного врача, обеспечили прирост желающих пройти лечение именно здесь. Вместе с тем, по их словам, формат клиники не дает возможности принять всех нуждающихся.
Сам главный врач Хаджимурад Малаев в рамках вышеупомянутой пресс-конференции также отмечал, что многим больным приходится сегодня выезжать за пределы республики и самостоятельно находить возможности для реабилитации в виду того, что грязелечебница не может фактически принять всех желающих из своей же республики. По его словам, для развития восстановительного лечения в Дагестане больнице необходим новый современный стационар. Кроме того, важна реабилитация Грязевого озера, на берегу которого и была построена больница. Когда-то грязь данного озера обладала сильными лечебными свойствами, но в последствие в результате действий и бездействий людей, свои полезные свойства она  утратила. И сейчас грязь завозится из месторождений других регионов.
При этом, следует отметить, что благодаря вмешательству министерства природных ресурсов и экологии Дагестана очищена берегозащитная зона озера, проходит его реабилитация. А для восстановления лечебных свойств озера, в него скидывается использованная грязь из грязелечебницы.
Автор текста: Алеся Дибиралиева
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