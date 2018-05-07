Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 9 мая 2018 года

Темы номера:

Телохранители Джонни Деппа подали на него в суд Жерар Депардье побывал на мастер-классе по приготовлению суши в одном из московских ресторанов

Знаменитости вспоминают родных, прошедших войну

Двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объявила о разводе

Как голливудская актриса Меган Маркл и принц Гарри готовятся к вступлению в брак

Перед кем из молодых звезд маячит перспектива обзавестись внуками

Как менялись зарплаты участников реалити-шоу «Дом-2» за 14 лет его существования

Избавляемся от пяти лишних килограммов по звездным рецептам

Актриса Валентина Рубцова рассказывает об ужасах кастингов и доверии к мужу в процентах

Знаменитости, чьи родственники в буквальном смысле слова живут на улице