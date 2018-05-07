Хлои Кардашьян дала Тристану Томпсону второй шанс

Ну что тут скажешь — терпению Хлои Кардашьян можно только позавидовать. Несмотря на бездумные похождения Тристана Томпсона и его обескураживающее поведение после того, как о изменах баскетболиста стало известно всему свету, Хлои все-таки нашла в себе силы простить неразумного бойфренда и дать ему второй шанс. А чтобы продемонстрировать всем вокруг, что она целиком и полностью поддерживает Тристана, Хлои даже пришла на его игру, что еще совсем недавно категорически отказывалась делать.

«Она решила, что сохранить семью важнее чего бы то ни было. Но вместе с тем ясно дала понять Тристану, что еще один подобный инцидент — и она улетает в Калифорнию на первом же самолете. Тристан дал слово, что измен больше не повторится, и она доверилась ему», — рассказал источник, близкий Кардашьян.

Крис Дженнер и другие члены семейства поддержали решение Хлои, однако никто из них, разумеется, ни на йоту не верит баскетболисту и уж тем более не думает, что все закончится хорошо. Однако в эмоциональном интервью, которое Крис на днях дала Эллен Дедженерес , она едва обмолвилась о Тристане, зато посвятила Хлои целый проникновенный монолог. «У меня дыхание перехватывает от того, насколько Хлои потрясающая мама. Она чудесная, меня просто переполняют чувства. Я так горжусь своей дочерью: я была в Кливленде на прошлой неделе, и она полностью сосредоточена на малышке Тру», — сказала старшая Дженнер, едва сдерживая слезы. Но мы-то знаем, что за трогательными словами Крис стоят вполне реальные действия… И с такой тещей Тристану уж точно не стоит шутить, иначе десятью миллионами долларов он не отделается.

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