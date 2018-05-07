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Он выглядел как типичный ветеринар, но когда я увидела его без маски…
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Он выглядел как типичный ветеринар, но когда я увидела его без маски… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Эван Антин из Калифорнии так сильно любит животных, что он решил помогать не только домашним, но и диким, экзотическим видам. И его благородная профессия в сочетании с модельной внешностью сделали свое дело — Эван стал настоящей звездой Интернета.
Многие даже не верят, что он настоящий ветеринар — так сильно он похож на фотографиях на модель.
Недавно этот специалист по лечению диких животных получил необычный титул от журнала «People», который звучит как «Самый сексуальный заклинатель зверей».
Доктор с впечатляющей внешностью уже побывал на 6 континентах, изучая и практикуя экзотическую медицину.
Полученным титулом Эван очень гордиться, поскольку считает это забавным.
Ветеринар признается, что теперь коллеги часто подшучивают над ним из-за его популярности.
Спасение животных Эван считает главным делом в своей жизни. Особенно ему нравятся змеи. Мужчина признается, что его с детства тянуло к черепахам, змеям и экзотическим насекомым.
Дома доктора Эвана ждут собака, кот, варан и тропические рыбки. А еще девушка, с которой он помолвлен и очень счастлив.
Ах, вот он — мужчина мечты! Оказывается, красота и доброе сердце вполне совместимы!
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