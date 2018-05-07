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Допустивший ошибки на баннерах к 9 Мая дизайнер продолжит творить
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Допустивший ошибки на баннерах к 9 Мая дизайнер продолжит творить 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Курганского дизайнера, который допустил грамматические ошибки на плакатах к 9 Мая, не уволят. Об этом сообщает агентство «Говорит Москва» со ссылкой на представителей рекламного агентства «Контур», которое изготовило баннеры.
По словам представителей фирмы, окончательное решение будет принято руководством. Работу переделают к 8 мая. «Да, они перепечатываются. Делали не специально — короткие сроки, человеческий фактор. Ошибка исправляется. Завтра все будет новое висеть», — пообещал собеседник агентства.
На плакаты, о которых идет речь, обратили внимание в соцсетях. Фасады кинотеатра и главпочтамта в Кургане украсили праздничными плакатами с надписями: «Оборонна Севостополя», «Бресткая крепость».
В администрации города заявили, что не заказывали плакаты с орфографическими ошибками. По словам представителей власти, плакаты для украшения города изготавливались на безвозмездной основе.
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