Допустивший ошибки на баннерах к 9 Мая дизайнер продолжит творить

Курганского дизайнера, который допустил грамматические ошибки на плакатах к 9 Мая, не уволят. Об этом сообщает агентство «Говорит Москва» со ссылкой на представителей рекламного агентства «Контур», которое изготовило баннеры.

По словам представителей фирмы, окончательное решение будет принято руководством. Работу переделают к 8 мая. «Да, они перепечатываются. Делали не специально — короткие сроки, человеческий фактор. Ошибка исправляется. Завтра все будет новое висеть», — пообещал собеседник агентства.

На плакаты, о которых идет речь, обратили внимание в соцсетях. Фасады кинотеатра и главпочтамта в Кургане украсили праздничными плакатами с надписями: «Оборонна Севостополя», «Бресткая крепость».

В администрации города заявили, что не заказывали плакаты с орфографическими ошибками. По словам представителей власти, плакаты для украшения города изготавливались на безвозмездной основе.