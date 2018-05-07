Продажи эля с 200‐летней выдержкой начнутся в конце мая в Австралии

Аквалангисты в 90‐е годы XX века обнаружили корабль «Сидни Коув» с 40 тысячами литров алкоголя, который вышел из Калькутты (Индия) и затонул в 1797 году. В этом году эль, хранившийся на морском дне около 200 лет, выставят на продажу, сообщил сайт eg.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Находку доставили в музей на острове Тасмания, а через три года бывший химик Дэвид Туровгуд решил извлечь из алкогольного напитка дрожжи. К нему присоединились международные ученые и пивовары из Австралии. Специалисты заявляют, что эль, продажи которого начнутся в стране в конце мая, удивит ценителей оттенками черной смородины и специй.

Специалисты раскопали бронзовый чайник, в котором сохранился ликер. Археологи считают, что возраст алкогольного напитка ‐ около двух тысяч лет.