Ещё
Продажи эля с 200‐летней выдержкой начнутся в конце мая в Австралии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи эля с 200‐летней выдержкой начнутся в конце мая в Австралии 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Аквалангисты в 90‐е годы XX века обнаружили корабль «Сидни Коув» с 40 тысячами литров алкоголя, который вышел из Калькутты (Индия) и затонул в 1797 году. В этом году эль, хранившийся на морском дне около 200 лет, выставят на продажу, сообщил сайт eg.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Находку доставили в музей на острове Тасмания, а через три года бывший химик Дэвид Туровгуд решил извлечь из алкогольного напитка дрожжи. К нему присоединились международные ученые и пивовары из Австралии. Специалисты заявляют, что эль, продажи которого начнутся в стране в конце мая, удивит ценителей оттенками черной смородины и специй.
Специалисты раскопали бронзовый чайник, в котором сохранился ликер. Археологи считают, что возраст алкогольного напитка ‐ около двух тысяч лет.
360tv.ru: последние новости
Рассел Кроу назвал клинику для коал в честь телеведущего Джона Оливера Пакистанец установил мировой рекорд по разбиванию головой арбузов Одинцовские молодожены сажают деревья возле ЗАГСа
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х58
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью4
Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой1
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини13
Летучая показала «персик» в красном бикини38
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение