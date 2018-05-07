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Пэрис Хилтон считает, что до появления соцсетей жить было «веселее»
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Пэрис Хилтон считает, что до появления соцсетей жить было «веселее» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
То ли в Пэрис говорит некая подспудная обида на то, что она осталась в стороне, в то время как статусом королевы соцсетей наслаждается ее бывшая ассистентка, то ли Хилтон просто решила в очередной раз поучить окружающих жить, но светская львица выдала целый обличительный монолог на тему того, как соцсети портят людям жизнь.
По мнению Пэрис — которое, впрочем, разделяют очень многие (в основном в возрасте за 40), — жизнь до появления соцсетей была намного «веселее», а теперь люди «приклеены» к телефонам и забывают о том, что ими жизнь не ограничивается.
В интервью E! News Пэрис призналась, что она «счастлива», что выросла до наступления эпохи Twitter, Instagram и Snapchat:
«Я на самом деле даже рада, что выросла до появления Instagram и вот этого всего, потому что в те времена, в Нью-Йорке, нам было невероятно весело, и ни у кого не было камеры — ну, за исключением тех дешевых одноразовых. Так что все разговаривали друг с другом, веселились, танцевали. А теперь все вокруг вечно в телефонах — пишут, фотографируют, постят, даже не смотрят друг на друга. Так что я рада, что мне довелось пожить до того, как это все началось».
попкорнnews
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