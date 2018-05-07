Бассейн Фей, долина бабочек и другие самые романтичные места мира

Конечно, романтик и влюбленный может найти в любом месте особое очарование. Но есть такие точки на планете, куда приезжают влюбленные со всего мира делать предложение, играть свадьбы, устраивать романтические свидания. Предлагаем твоему вниманию самые привлекательные места мира.

Если захочется уединения с любимым человеком, Долина Бабочек— идеальный вариант. Место расположено в Турции. С 1995 году эта долина стала заповедной зоной, поэтому там больше нельзя ничего строить. В Долину можно попасть только по морю.

В Греции на Родосе есть бухта Святого Павла— озеро в форме сердца. Прекрасный панорамный вид сблизит вас с любимым, можешь даже не сомневаться в этом.

В Германии есть очаровательное озеро Кенигзее. Его название переводится как «Королевское озеро». Оно расположено между горами. Поэтому если захочется одиночества, тишины и чистоты девственной природы наедине с любимым — тебе сюда.

В Шотландии есть заповедник первозданной красоты. На острове Скайживет всего 10 тысяч человек. Попасть на него можно либо через мост, либо через паром. На острове безумно красивые виды, ландшафты, холмы. Также там есть замок и бассейны Фей. Ты только посмотри на это великолепие.

А вот государство в Карибском море Сент-Винсент и Гренадиныможет составить достойную конкуренцию Мальдивам. Белый песок, бирюзовое море и единение в любимым — что еще надо для романтики?

Еще одно из самых романтичных мест в мире ждет тебя на Кипре. Согласно легенде, именно в бухте Афродитыв Пафосе миру явилась богиня красоты Афродита. До сих пор туристы со всего мира съезжаются сюда, чтобы искупаться. Женщины верят, что если они окунутся в воды бухты, обретут красоту и молодость, а мужчины — силу и уверенность. А вот пары съезжаются сюда, чтобы положительная энергетика места благоприятно отразилась на их отношениях.

Смотри больше самых романтических мест в этом видео.

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Фото:Google