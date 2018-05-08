Занятия стретчингом для пенсионеров стартовали на Беломорской

Бесплатные занятия стретчингом для людей старшего поколения в рамках проекта «Московское долголетие» стартовали в студии танцев на Беломорской улице. Присоединиться к участникам приглашают всех желающих, набор в группы еще открыт.

— Стретчинг — это особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и эластичности. Заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня подготовки, — сообщили в ТСЦО «Ховрино».

Желающим присоединиться необходимо заранее прийти в центр соцобслуживания по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. Студия танцев находится по адресу: ул. Беломорская, д. 36. (то)