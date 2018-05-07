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Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать
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Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Маленькая Таисия Жорина из Находки ждет операцию по восстановлению слуха, которую делают только в клинике Global Hearing inc. (США, Пало-Альто). Цена вопроса — 5 100 000 рублей. Большая часть суммы уже собрана. Осталось собрать 336 892 рублей. Мама девочки очень просит помочь.
У Таи — врожденная аномалия развития наружного и среднего уха слева, микротия III степени слева (ушная раковина практически отсутствует), атрезия (заращение) левого наружного слухового прохода. Сейчас девочке 2,5 года. И как можно раньше ей необходимо открыть слуховой проход, сформировать барабанную перепонку, провести реконструкцию ушной раковины с помощью искусственного материала Medpor (каркас нового ушка обтягивается собственной тканью пациента).
Мама Таисии воспитывает дочку одна, отец ушел из семьи. Самый большой страх сейчас — это прогулка, ведь малышка может не услышать, как зовет ее мама, или как во дворе дома проезжает машина. Мама оберегает ее, но очень переживает — а вдруг, помимо физической неполноценности с возрастом добавится и психологическая. Давайте поможем Таисии и ее маме собрать необходимую сумму по восстановлению ушка. Способы помощи: СМС «Помогаю» и через пробел «сумма помощи» (например, «Помогаю 100») на номер «3434».
На сайте благотворительного фонда «Помоги спасти жизнь»,
"Сбербанк онлайн" (в назначении платежа нужно указать «Благотворительное пожертвование для Жориной Таисии»).
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