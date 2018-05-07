«За масло получили по башке». Ветеран о военном детстве и розыске наград

Вместо школы — война

Родился я в 1934 году в станице Гривенской Красногвардейского района Краснодарского края. В 1941 году мне исполнилось 7 лет и я готовился пойти в школу.

Отец мой Михаил Моисеевич до войны работал приёмщиком рыбы, был заядлым охотником. Принесённую с охоты дичь мать засаливала в кадушки на зиму. Она прекрасно готовила борщ с мясом, блины, кашу. В семье было 9 человек: 6 детей, родители и бабушка.

Когда началась война, отца забрали на фронт, под Новороссийск, там он попал в плен, умер в концлагере в 1945 году.

Когда немцы зашли в Гривенскую, шёл 1942 год. Немцы расположились неподалеку от нас. Через двор они ремонтировали технику, а ещё через три двора находился штаб. Вели себя нагло, ни с кем не считаясь.

Однажды два немецких солдата с автоматами зашли к нам. Стали кричать бабушке: «Дай курки, яйка, молоко!». В одной из комнат под замком бабушка прятала в плите горшок с пятью килограммами сливочного масла. Немцы нашли его и, не смотря на сопротивление бабушки, унесли. Как только они ушли, появился старший брат Ваня, ему было тогда 12 лет. Выяснив, что случилось, бросился за фрицами вдогонку. Увидел, как они зашли в штаб. Во дворе встретил офицера, всхлипывая, пожаловался ему на солдат. Тот кое-как понял, в чём дело. Выстроил подчинённых, и когда Ваня опознал похитителей провизии, отхлестал их по лицу. Горшок с маслом вернули.

Звёзды на шапках

Как-то раз мы стали свидетелями воздушного боя. Наш самолет подбили, он упал на соседский огород. Лётчик успел выпрыгнуть с парашютом, зацепился за дерево, и мы всей станицей помогали ему спуститься.

В один прекрасный день в станицу пришли наши. Накануне весь вечер неподалёку слышны были выстрелы и взрывы. А на рассвете — стук в окошко. Мы сначала испугались. Мама зажгла лампадку и увидела у гостей звездочки на шапках, стало ясно, что свои. Мама побежала открывать дверь. Невозможно передать, как мы были рады. Трое бойцов пришли на разведку. Мама с бабушкой захлопотали, покормили гостей.

Когда окончательно рассвело, в нашем саду уже стояла солдатская кухня. Продуктов в большой семье всегда не хватало, и солдаты нас, детей, нет-нет да и подкармливали.

В нашей хате остановился капитан. К нему приходили офицеры, разворачивали карту и что-то обсуждали. Капитан иногда давал маме с бабушкой муку и просил их испечь хлеба в русской печи, они с радостью брались за дело.

Немцы продолжали бомбить село. При одном из обстрелов погибла бабушка. Бомба угодила в огород, где она работала в тот момент. При взрыве образовалась воронка диаметром метров семь.

Где награды?

После войны, когда подрос, я пошёл пасти скот. Старший брат устроился в рыболовецкий колхоз рыбаком. Через два года и я присоединился к нему. А в 1953 году ушёл в армию, где отслужил 3 года и 8 месяцев. Так прошли мои военные и послевоенные детство и молодость.

О тех тяжёлых временах всегда буду помнить.

У нас сохранились письма с фронта и сообщение о его смерти, документы о наградах. Он был награждён орденом «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

Судя по документам, Никите Цверову их так и не вручили, так как не было в наличии в то время. Но и потом семья моей жены так и не получила их. Надеюсь, что кто-нибудь сможет нам помочь восстановить справедливость. И мои дети увидят награды своего дедушки.