Как первая леди-актриса затмила мужа-президента

Сегодня родилась Эва Перон, незаконнорожденая, будущая жена президента Аргентины, кумир «левых». Она появилась на свет в 1919 году, умерла в 1952: вспомнить о ней полезно хотя бы ради того, чтобы ощутить, насколько отечественная политическая культура отличается от мировой. В последнее время всё чаще говорят о том, что Россия стала похожа на Латинскую Америку. Так вот — непохожа, если сходство и есть, то оно случайное и вешнее. Политолог Екатерина Шульман писала, что отечественный политический лидер — производное от правящей в стране бюрократии и олицетворяющее её дух воплощение, по её мнению, личная харизма для него не важна. А как это бывает Латинской Америке, мы можем увидеть на примере Эвы Перон.

В начале была сказка. Фермер жил с иммигранткой и у них родилось несколько детей, одна из дочек в детстве сильно ошпарилась, и должна была стать уродкой, но когда повязки сняли, оказалось, что у неё прекрасная, белая кожа. Потом фермер умер, и семейство законной жены выкинуло незаконную из дома вместе со всем её выводком: пришла беда, которую героине предстояло преодолеть. Мать вырастила детей, выдала замуж дочерей, определила сына на военную службу. А Эва мечтала стать актрисой: она отправилась в столицу страны, Буэнос-Айрес. Не получив актёрского образования, играла маленькие роли, работала моделью, и, как позже будут говорить злые языки, подрабатывала проституцией.

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Перед нами то ли путь наверх, то ли прелюдия к падению, но тут происходит чудо: Эва знакомится с теневым организатором недавнего военного переворота полковником Хуаном Пероном. Тут в свои права вступает дамский роман: они влюбляются друг в друга с первого взгляда, Эвита становится подругой будущего лидера страны, и тот начинает её продвигать. Она работает диктором на влиятельной политической радиостанции, получает главную роль в кино, занимается благотворительностью. А самое интересное в том, — и это уже совсем другой сюжет, имеющий отношение к политологии и психологии, — что Эва превращается в политическую тень своего друга. Она усваивает его политические взгляды, копирует его ораторские приемы, у неё появляется харизма, умение заворожить и собеседника, и толпу, перед которой она выступает. Когда радикальные взгляды Перона начнут беспокоить военных-коллег по перевороту, и его арестуют, их вынудят освободить опасного полковника выступления рабочих. Позже будут говорить о том, что народные волнения организовала Эва, но это было не так. Но то, что так думали, не случайно: она уже была готова к собственной политической карьере. Вскоре Перон на ней женится, и начнется короткий, феноменальный политический и общественный взлёт незаконнорожденной, маленькой актрисы и, возможно, девушки по вызову. Из тени мужа она превратится в его партнёра, «вторую голову перонизма».

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В то время Аргентина была богатой, процветающей страной, Хуан Перон считал, что пришла пора поделиться богатством с бедняками. Он выиграл президентские выборы, и начал разворачивать социальные программы: строить больницы и детские сады, бороться с безработицей, выплачивать пособия. Перон вошёл в роль отца нации, а её матерью стала молодая и прекрасная жена президента. Она возглавила занимавшийся социальными программами фонд «Эва Перон», лично принимала посетителей, ездила по стране, знакомилась с нуждами людей, и произносила такие блестящие речи, что толпы впадали в экстаз. Эва объехала полмира с дипломатическими визитами, и пропаганда подавала это в таком ключе, что аргентинские бедняки считали её великим государственным деятелем, равным Сталину и Мао Цзэ Дуну.

Бухгалтерия в фонде была поставлена из рук вон плохо, там воровали, но Эва не брала себе ничего — её не смогли упрекнуть в этом и после того, как власти пришли враги Перона. Тут видно ещё одно отличие между возрождённой Россией и Латинской Америкой конца сороковых-начала пятидесятых годов, которое несколько сгладилось к 2018. С воровством отечественных политиков сегодняшнее южноамериканское казнокрадство, тем не менее, сравниться не может.

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Эва Перон (справа) в больнице

А потом Эва Перон заболела раком. Она много работала до самого последнего момента, участвовала в президентской кампании, блестяще выступала перед народом. После смерти её тело было забальзамировано и выставлено на всеобщее обозрение, а когда Перона свергли — похищено и спрятано.

Сейчас Эвита мирно покоится в семейном склепе своего отца, а сторонники левой идеи называют её «знаменосицей бедняков» и почитают наравне с Че Геварой. Никому из отечественных политических деятелей ничто подобное, кажется, не грозит: у нас всё определяют властный ресурс, деньги и политтехнологии. Победы на выборах они обеспечивают, стабильность удерживают, но долговременную народную любовь и место в истории обеспечить не могут.