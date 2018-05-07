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Джордж Клуни отпраздновал 57-летие с рюмкой текилы
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Джордж Клуни отпраздновал 57-летие с рюмкой текилы 

Клео.Ру 37 минут назад
Фото: Клео.Ру
Голливудский сердцеед, любящий супруг и отец близнецов отметил важный день в воскресенье. Джорджу Клуни (George Clooney) исполнилось 57 лет, и по такому случаю актер выпил рюмку текилы его собственной марки под названием Casamigos.
На выложенном в социальные сети видео видно, как Клуни и его друг и деловой партнер Рэнд Гербер стоят рядом и держат доску с закрепленными на ней рюмками. Потом они поднимают ее и выпивают, а Клуни притворяется падающим замертво.
«Так иногда бывает, если боссы проводят слишком много времени в офисе», — гласит подпись под видео. Компания по производству текилы была основана в 2013 году Клуни, Майком Мелдманом и Гербером, который женат на модели Синди Кроуфорд. Синди также поздравила Клуни с днем рождения, разместив в Insta фотографию себя, мужа и Джорджа и подписав ее: «Счастливого дня рождения тому, кто всегда может рассмешить нас».
Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)
6 Май 2018 в 9:59 PDT  Ранее Клуни говорил, что готов отдать все на свете за свою жену Амаль (Amal). Пара поженилась в 2014 году и теперь растит близнецов Эллу и Александра. Джордж неоднократно отмечал, что для него достаточно необычно чувствовать, что он не является больше центром собственной вселенной.
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