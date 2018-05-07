Перелом и сотрясение мозга: в Прикамье 14-летняя девушка выпала с балкона 5 этажа

4 мая в поселке Яйва 14-летняя Яна (имя изменено, — прим.автора) упала с пятого этажа. Об этом сообщили в социальных сетях.

— Девушка действительно выпала с балкона. Сейчас она на лечении, — рассказали корреспонденту 59.ru в краевом минздраве

Друг Яны Константин (имя изменено, — прим.автора), сообщил, что произошедшее, скорее всего, было случайностью.

— Я не знаю из-за чего Яна выпала с балкона, но это точно не было сделано намеренно. Она не состоит ни в каких подозрительных группах в соцсетях, в школе у нее не было проблем, — прокомментировал юноша. — Яна живет с приемной мамой в Яйве, она из детского дома. Насколько я знаю, с приемной мамой они в хороших отношениях, не конфликтуют. Сейчас Яна в больнице. У нее сломана нога и почему-то перевязан живот, я не в курсе точных диагнозов. Я недавно был у нее. Она говорит, в сознании, но о причинах падения я ее не спрашивал.

В министерстве социального развития Прикамья подтвердили, что Яна воспитывается в семейно-воспитательной группе в Яйве.

— Туда она переехала в феврале 2018 года. За месяц до этого Яна поступила в центр помощи детям в Соликамске, —объяснили в министерстве. — Ранее девушка жила с мамой, но женщина выпивала, семья оказалось в социально-опасном положении. Папа Яны умер 10 лет назад.

По информации ведомства, Яна быстро адаптировалась в Яйве, успевала по всем школьным предметам. Почему девушка упала с балкона, в министерстве пока не знают.

— В центре помощи детям сейчас проходит служебное расследование, собственную проверку организовала полиция, — заявили в минсоце. — Маму девушки известили о том, что случилось.

В ведомстве сообщили, что жизни Яны ничего не угрожает.

— У Яны перелом ноги и сотрясение мозга, ее жизнь вне опасности. Сейчас она находится в больнице. С ней работают медики и психологи.