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«Неужели анорексия?»: в сети обсуждают резко похудевшую дочь Любови Толкалиной
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«Неужели анорексия?»: в сети обсуждают резко похудевшую дочь Любови Толкалиной 

Лиза 26 минут назад
Фото: Лиза
@tolkalinaliuba«Неужели анорексия?»: в сети обсуждают резко похудевшую дочь Любови ТолкалинойЛюбовь Толкалина (40) всегда могла похвастаться стройной фигурой. Актриса, в прошлом профессионально занимавшаяся синхронным плаванием, не придерживает диет, но довольно строго следит за питанием. Главное, повторяет Толкалина, не наедаться на ночь, ведь вечерний углевод — самый коварный. А вот дочь актрисы и режиссера Егора Кончаловского Маша долгое время была в теле. Маму даже в интервью спрашивали, не собирается ли она посадить дочь на диету, ведь взрослея, девочка может столкнуться с насмешками сверстников. Любовь отвечала, что в подростковом возрасте организм перестроится сам собой. И действительно, некоторое время назад девушка резко похудела. Вот что она сама рассказала об этом журналистам: Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хо­ро­шему, это любому человеку по силам, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно.
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 2 Май 2018 в 3:23 PDT  Однако увидев совместную фотографию мамы с дочерью, пользователи буквально забили тревогу. Некоторые решили, что у девушки анорексия: «Бедная девочка, из-за расставания родителей бросает ее в крайности, то пухлая, то анорексик!», «Господи, девочки анорексией болеют, больно смотреть», «Машенька тростиночкой какой стала! Главное, не переборщить! Поправиться на пару кило не помешает теперь». Любовь Толкалина не стала отвечать на комментарии переполошившихся фолловеров. Вместо этого она публикует свежие снимки с Машей — мама и дочь путешествуют по Италии. Читай также: Любовь Толкалина показала самый трендовый фасон летнего платья.
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 6 Май 2018 в 2:17 PDT  Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 5 Май 2018 в 2:02 PDT
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