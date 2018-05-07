Как в Советском Союзе жилось ворам в законе

Истории о ворах в законе очень популярны. Однако их жизнь в кругу семьи и близких мало кому известна. В одной песне поется: «А уж доля у вора незавидная». Так ли это? Безусловно. Однако в общество считается, что воры в законе сказочно богаты, их окружают толпы охранников, ездят законники на шикарных автомобилях.

Без денег и полуголодные

Многие воры в законе, живя на свободе, не имели ничего и жили за счет краж. Покойный вор в законе Георгий Чиковани (Гоги) вспоминал, что «полуголодые были». «Не зарились, у кого что есть. Украл — живешь, не украл — голодаешь», — говорил он. Вор в законе Андрей Крылов (Крыл), по рассказам его жены, на свободе даже не имел денег на чашку кофе. У многих были возможности жить в комфорте, однако жесткий кодекс воровской чести запрещал даже думать об этом. Новосибирский вор в законе Степан Силич, по рассказам его внучки, был аскетом старой формации. Интерьер его жилища был прост: старый обшарпанный дерматиновый диван, да табуретка. Местные авторитеты не раз уважительно пытались оказать ему материальную помощь, но убеждения не позволяли Степану принять ее. Квартира Гоги Чиковани тоже не блистала роскошью — только самое необходимое. Будучи на свободе, законники много внимания уделяли помощи заключенным — деньги выделялись из общака. Такие воры в законе, как Андрей Исаев (Роспись) и Алексей Сухочев (Зуб), все время разъезжали по заключенным с такой «помощью». Останавливались переночевать где придется. Из имущества — одежда и сумка. Машина — общаковская.

И в семье не найти покоя

К семейным ценностям воры в законе были в основном равнодушны. Кто-то ее имел, а кто-то — нет. У таких легендарных законников, как Вася Бузулуцкий, Корж, Савоська, Ростик, семей не было. Правда, у них были сожительницы. Грузинские же воры в законе, наоборот, обзаводились семьями. Но и после этого не находили покоя. К примеру, легендарный батумский вор Зури Цинцадзе все свое основное время посвящал помощи простым жителям Батуми, заботе о заключенных. Он всех принимал у себя дома. Дети воров в законе часто подолгу не видели своих отцов. Вор Сергей Бойцов даже написал такие стихи: «Я шёл по жизни, словно ветер. Куда хотел, туда летел. Чужим я радовался детям, своих же так не заимел, Как тяжело сейчас мне думать, что в жизни много потерял, Как много в жизни я не видел. Вся жизнь моя — сплошная серость, и лучшего не видел и не знал». По рассказам жены законника Андрея Крылова, «он хотел верить и любить, быть просто счастливым человеком».

Расшатанные нервы и подорванное здоровье

Покойный вор Валерий Силагадзе (Сухумский) в любви счастья тоже не нашел и утешение искал в алкоголе. Вообще многие воры старой формации увлекались горячительными напитками. Например, Евгений Васин (Джем), Фарид Хабибулин (Резанный) уходили в сильные запои, что часто заканчивалось сердечными приступами и больницей. Но были и такие, как, например, Валерий Длугач (Глобус), которые не пили, не курили, не были наркоманами и вели здоровый образ жизни. Но таких были единицы. В основном из тюрем законники выходили с расшатанными нервами и сильно подорванным здоровьем.

«Беломор» и миф о сытой жизни

Воры в законе тщательно следили за внешним видом и на людях всегда выглядели аккуратно. Весной и летом они носили кепки-восьмиклинки, плащи, брюки со стрелками, джинсы. Осенью и зимой — обязательно норковые или ондатровые шапки, пальто, дубленки и теплые перчатки. Их вид должен был показать, что носитель одежды ведет безбедную сытую жизнь, что в реальности было блефом. Модными папиросами среди законников считались «Беломор» и «Казбек». С конца 80-х курили импортные сигареты, например, болгарские «Радопи». С деньгами расставались легко и быстро, часто «спуская» их в ресторанах. Многие, чтобы не вызвать подозрений, представлялись инженерами или моряками.