Определена самая лучшая инстамама по версии Wday.ru

Мы подвели итог нашего конкурса и с гордостью объявляем имя победительницы.

Конкурс «Инстамама по версии Wday.ru » стартовал 25 апреля и в нем приняли участие 22 очаровательные, активные невероятно интересные девушки. Все они абсолютно разные, но их объединяет одно — они счастливые мамочки и популярные блогеры Instagram. Они делятся собственным опытом, дают полезные советы и нередко помогают своим подписчицам.

Почти две недели вы, наши дорогие читатели, активно голосовали за самую интересную на ваш взгляд инстамаму. Сегодня, 7 мая, мы подводим итог нашему конкурсу и готовы озвучить имя победительницы. Ею стала Ирина Дружинина из Ростова-на-Дону. Именно за нее и проголосовало наибольшее количество наших читателей.

В своем блоге @mrs.druzhinina Ирина пишет о своей семье, о детях, их творчестве и развитии, обсуждая вопросы и нюансы материнства со своими подписчиками, которых у нее больше миллиона. У девушки двое детей — 6-летняя Маруся и 11— месячная Виктория.

«Я счастлива быть мамой! — говорит Ирина Дружинина. — Материнство — это необыкновенное чувство от начала зарождения новой жизни внутри тебя и до бесконечной любви к своему ребенку на протяжении всей его жизни. Советую всем мамам соблюдать три правила: позволяйте себе сон, не делайте лишних дел, а еще хотя бы раз в неделю оставайтесь наедине только с собой (поход в магазин, покупки или посещение салона красоты). Вы станете счастливой!»

Мы от всей души поздравляем Ирину с победой, желаем ей удачи, а ее блогу процветания! Совсем скоро победительница даст эксклюзивное интервью для Wday.ru, в котором еще больше расскажет о себе и даст полезные советы читателям. Не пропустите!

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