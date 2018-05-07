Новости нашей газеты за 9 мая 1945 года

«Вечерняя Москва» писала в этот день много десятков лет назад о стихийном митинге на заводе «Красный пролетарий», о вражеской столице, о победе в Великой Отечественной войне и многом другом.

Ночной митинг

«В 2 часа 10 минут в тишине раздался спокойный торжественный голос диктора, возвестившего о победоносном завершении Великой Отечественной войны Миллионы людей прильнули к репродукторам. В окнах зажглись огни. Стихийно возник ночной митинг на столичном заводе «Красный пролетарий», куда ночью приехал секретарь МК ВКП (б) и председатель Моссовета Г. М. Попов. Свою короткую речь, посвященную историческому событию, он закончил здравицей в честь великого вождя и полководца товарища Сталина».

На вражескую столицу смотрим свысока

«Поверженным и разбитым предстал предо мною Берлин. Разбитые здания, груды обломков, воронки, пепел, искромсанный металл. Едешь и чувствуешь — славно поработали союзные летчики и советские артиллеристы! Столица гитлеровской Германии лежит у ног победителей — советских воинов. Какое приятное, радующее душу зрелище!» Это рассказывает советский офицер летчик тов. Семенков. Вчера он провел день в Берлине, а сегодня, сев в кабину самолета на рассвете, к 11 часам утра был уже в родной Москве».

Дети выучат слово «победа»

«Сегодня в 6 часов утра в честь дня всенародного торжества — праздника Победы — на зданиях учреждений столицы были подняты Государственные флаги Союза Советских Социалистических Республик. И утром, и днем, и вечером разносится в эфире музыка. Она же играет сегодня в каждом сердце. Взгляните на этих четырехлетних малышей. Ведь в их жизни первым словом после нежного «мама» было страшное слово «война» На пороге сознательной жизни своей они, наши дети и внуки, с трепетом повторяют сегодня вслед за старшими замечательное слово «Победа».

Признание диктора