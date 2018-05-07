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Синий забор на улице Минина перекрасили в серый — нижегородцы тут же подметили метаморфозы
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Синий забор на улице Минина перекрасили в серый — нижегородцы тут же подметили метаморфозы 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
То, что синий забор перекрашивают в серый цвет заметила Ольга Гранкина. В Facebook она написала пост, что нижегородцы ругали синие заборы, а теперь вот поручено их перекрашивать под цвет асфальта, тем самым надеясь отвлечь внимание от разрушенной гостиницы «Россия».
Нижегородцы посмеиваются над покраской забора в комментариях под этим постом.
Елена Губанова спрашивает — когда начнут перекрашивать цветы на газонах?
Наталья Кочеткова очень точно вспомнила слова песенки царя из мультфильма «Вовка в Тридевятом Царстве» — красим, красим мы заборы, чтоб тунеядцем не прослыть…
А Олег Чалков цитирует строки из песни «Горькие люди» бывшей нижегородской рок-группы «Полковник и однополчане»:
Выглядят серо, темно и немолодоГорькие люди из горького города, Смотрят хоккей и слушают слухиИ жизни не мыслят без бормотухи.
Ранее мы писали, что нижегородец предложил сделать из синего забора памятник.
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