Синий забор на улице Минина перекрасили в серый — нижегородцы тут же подметили метаморфозы

То, что синий забор перекрашивают в серый цвет заметила Ольга Гранкина. В Facebook она написала пост, что нижегородцы ругали синие заборы, а теперь вот поручено их перекрашивать под цвет асфальта, тем самым надеясь отвлечь внимание от разрушенной гостиницы «Россия».

Нижегородцы посмеиваются над покраской забора в комментариях под этим постом.

Елена Губанова спрашивает — когда начнут перекрашивать цветы на газонах?

Наталья Кочеткова очень точно вспомнила слова песенки царя из мультфильма «Вовка в Тридевятом Царстве» — красим, красим мы заборы, чтоб тунеядцем не прослыть…

А Олег Чалков цитирует строки из песни «Горькие люди» бывшей нижегородской рок-группы «Полковник и однополчане»:

Выглядят серо, темно и немолодоГорькие люди из горького города, Смотрят хоккей и слушают слухиИ жизни не мыслят без бормотухи.

Ранее мы писали, что нижегородец предложил сделать из синего забора памятник.