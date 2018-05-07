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Анна Седокова шокировала неестественным прессом
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Анна Седокова шокировала неестественным прессом 

WDay.ru 49 минут назад
Фото: WDay.ru
О том, что у певицы идеальная фигура, и так все знали, но сейчас она выглядит по-особенному.
Культ идеального и подтянутого тела с каждым годом становится все сильнее. Модели и it-girl каждый день в своих Instagram пропагандируют, что надо заниматься спортом и правильно питаться, чтобы выглядеть так же роскошно, как и они. Однако некоторые знаменитости, такие как Ким Кардашьян и все ее сестры, уверены, что быть обладательницами слегка пышных форм намного сексуальнее.
Хотя певице Анне Седоковой далеко до Ким Кардашьян, она может уже составить ей прекрасную конкуренцию. А все из-за нового снимка 35-летней певицы, который шокировал всех фолловеров Седоковой. На днях она разместила в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлена в золотом купальнике возле скалы.
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
7 Май 2018 в 1:39 PDT  Говорить о том, что певица выглядит прекрасно, бессмысленно. А вот ее фигура вызвала особый ажиотаж среди поклонников: «Кардашян и рядом не лежала!», «Ты тут как дива Бейонсе», «И не скажешь, что мама троих детей».
Тело Анны действительно изменилось: бедра стали чуть мощнее, талия — слишком уж тонкой. Но самым странным оказался пресс. Выглядит он будто из стали, а косые мышцы пресса уж сильно выражены. Возможно, дело в усиленных тренировках и занятиями танцами.
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