Уличные светильники своими руками: 10 простых и классных вариантов

1. Светильник из стеклянных банок и ламп

Для создания этого уличного светильника потребуются банки с металлическими крышками. В последних нужно проделать небольшое отверстие, чтобы в него можно было просунуть провод. Немного умения — и в банке окажется патрон с лампочкой, и светильник будет готов.

Фото: блог michelesapples

Можно сделать одиночный вариант или целый «букет из ламп», как на фото. Также можно по-разному декорировать банки, например, раскрасить их или оклеить старыми газетами.

2. Подвесной светильник из банок и гирлянды

Ещё один вариант уличной лампы из стеклянных банок. На этот раз в качестве источника света используется гирлянда. Она просовывается в несколько банок, которые закрепляются вместе и создают красивую композицию. Отличное украшение для фасада загородного дома!

Фото: allthingsheartandhome.com 3. Светильник из жестяных банок

Чтобы сделать такую лампу своими руками, сначала нужно заморозить в пустой жестяной банке воду. Когда вода превратится в лёд, с помощью гвоздя и молотка в банке выбиваются точечные узоры (если пропустить замораживание, банка погнётся).

Следующий шаг — покраска и оборудование банки ручкой из проволоки, с помощью которой можно подвесить светильник на улице или на веранде. Теперь остаётся только поместить внутрь свечку.

Фото: eliseenghstudios.com 4. Гирлянда, декорированная упаковками от кексов

Если у вас есть использованные или новые бумажные упаковки из-под кексов, их можно превратить в миниабажуры для гирлянды. Для этого необходимо сделать в основании небольшие отверстия и просунуть в них лампочки.

Фото: cfabbridesigns.com 5. Светильник из пластмассовой бутылки

Чтобы сделать такой необычный светильник, потребуется матовая белая бутылка из пластика, например, из-под кондиционера для белья или жидкого стирального порошка. Зигзагообразным срезом от неё отрезается дно, так, чтобы конструкция стала напоминать цветок, затем пластмассовый «цветок» вместе с крышкой крепится к металлическому пруту или деревянной палке. Внутрь вставляется свечка. Можете выбрать безопасную светодиодную свечу, если боитесь возгорания.

Фото: instructables.com 6. Масляный светильник в банке

Ещё один очень красивый (правда, не слишком долговечный) вариант уличного светильника из банки. Чтобы его сделать, в банку нужно поместить цветы, травы, фрукты, ягоды — всё, что вы сочтёте нужным для создания летней композиции. Затем содержимое заливается водой, а сверху наливается масло (подойдёт обычное подсолнечное), толщина масляного слоя — 0,5-1 см. В конце внутрь помещается плавающая свечка — масло точно не даст ей утонуть.

Фото: apieceofrainbow.com Свечки, конечно, можно менять, но всё равно лампа проживёт не слишком долго. Зато в качестве украшения для романтического пикника или уличной вечеринки она точно подойдёт.

7. Светильник из обруча

Обычный обруч может стать отличной основой для подвесного светильника — покрасьте его или декорируйте иным образом, обмотайте гирляндой и оборудуйте подвесами. Такую «люстру» можно повесить на веранде или на улице, если гирлянда будет достаточно длинной.

Фото: блог sarahontheblog

8. Светильники из пивных бутылок

Ещё одна простая идея для освещения с помощью гирлянды — просунуть её в ряд чистых пивных бутылок и расставить их вдоль дорожек или по периметру веранды. Будет выглядеть весьма оригинально.

Фото: paperangelsvlog.com 9. Световая инсталляция из банок и старой лестницы

Выше мы уже описали несколько идей для уличных светильников из стеклянных банок. Если использовать такие подвесные конструкции со свечами внутри не по отдельности, а в композиции с другими элементами, может получиться настоящий арт-объект! Например, тут в качестве основы был использован кусок старой деревянной лестницы, к нему прикрепили подвесные светильники из банок, цепи и необычный многогранник. Вы же можете декорировать свою конструкцию чем угодно: бумажными гирляндами, лентами, искусственными цветами…

Фото: unskinnyboppy.com 10. Круглые светильники из виноградной лозы

И напоследок очень необычный вариант уличного освещения, сделанный из виноградной лозы. Для его создания вам нужно обмотать ветки вокруг круглой основы — подойдёт металлический каркас из проволоки или обычный надувной мяч. В процессе лозу нужно скреплять (например, клеем).

Фото: lynneknowlton.com Получившуюся конструкцию украсьте уличной гирляндой, разместите на газоне или подвесьте на деревья. Дачный участок сразу станет напоминать волшебный сад!