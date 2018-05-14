Дочь олигарха рассказала об ужасах полета в обычном лайнере

Дочь строительного магната Александра Чигиринского , 17-летняя Ирина, рассказала о пережитом в юности стрессе. Впервые в жизни ей пришлось пересесть с папиного частного самолета на обычный рейсовый.

Дочь олигарха испытала жуткий стресс, когда в 14 лет первый раз в жизни полетела рейсовым самолетом. Ирина даже и предположить не могла, что в салоне лайнера, помимо её семьи и друзей, могут находиться посторонние люди.

«Я захожу в самолет и вижу, что там дофига людей. И на весь салон стюардессе: «А что, эти люди все с нами полетят?»», — пожаловалась Чигиринская на свою «нелегкую» жизнь в Instagram. Дочь одного из крупнейших московских девелоперов призналась, что никогда в жизни «больше так не рисковала».

Ирина также поведала об «испытаниях», выпавших на долю её родного брата. Юноша по настоянию отца отправился работать дворником в поселке на Рублевке. Теперь он стал владельцем одной из крупнейших компаний по переработке мусора.

Заявления представительницы «золотой молодежи» привлекли к её страничке в Instagram повышенное внимание. Видимо, по этой причине Ирина решила ограничить доступ к аккаунту.

При этом ранее девушка не скрывала, что живет на широкую ногу. Чигиринская хвасталась перед подписчиками сумочками за полмиллиона рублей, отдыхом на яхте, а также регулярно выкладывала совместные фото с Тимати, Григорием Лепсом и прочими знаменитостями, отмечает Life.ru.

Рассказывая о своей милой привычке носить по несколько часов одновременно, наследница олигарха объясняла, что Rolex с бриллиантами «норм и в 10 лет». Езду по разделительной полосе на своем Bentley, Ирина комментировала словами «что поделаешь, жизнь — она такая».

Ранее стало известно, что дочь бизнесмена Чигиринского планирует выйти замуж. Имя жениха пока не известно. За свадебным платьем 17-летняя Ирина обратилась к знаменитому ливанскому дизайнеру, любимцу голливудских звезд и жителей Барвихи Зухаиру Мураду. Стоимость наряда девушки составила 14 миллионов рублей, сообщает портал Super.

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