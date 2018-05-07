H&M начал использовать искусственный интеллект для выбора ассортимента магазинов

Шведская H&M, крупнейший в мире ритейлер одежды, начала использовать искусственный интеллект для подбора ассортимента магазинов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal . Так компания надеется вернуть покупателей, чтобы восполнить худшие продажи в своей истории, уточняет издание: за 71-летнюю историю компании они в сопоставимых магазинах падают уже 10 кварталов подряд.

До этого ассортимент магазинов составляли дизайнеры, пишет The Wall Street Journal. H&M — последний ритейлер одежды, который обратился к технологиям для завоевания клиентов, уточняет газета. Например, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.) использует роботов, чтобы облегчить покупателям подбор онлайн-заказов в магазинах, а Gap обращается к данным Google Analytics для мониторинга потребительских предпочтений.

Аналитики скептически относятся к новой стратегии H&M, добавляет The Wall Street Journal. Однако, по данным издания, опыт одного из магазинов H&M в обеспеченном районе Стокгольме показывает, что искусственный интеллект может помочь. В этом магазине уделялось внимание товарам для всей семьи, потому что менеджеры ориентировались на местных жителей. Однако анализ показал, что большинство клиентов оказались женщинами и модные товары, как цветочные юбки, продавались неожиданно хорошо наряду с дорогими товарами. H&M пересмотрела ассортимент магазина и продажи выросли, но компания отказалась The Wall Street Journal раскрыть данные. Алгоритмы работают круглосуточно и настраиваются на постоянно меняющееся поведение и ожидания клиентов», — заявил руководитель отдела связей с инвесторами H&M Нильс Винг.