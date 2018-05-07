Книги, которые важно прочитать каждой женщине

Татьяна Ланская, журналист, телерадиоведущая, преподаватель хатха-йоги Facebook Instagram

В век информационных технологий, большого количества творческих людей и водопада неисчислимой информации очень просто заблудиться. Да, этот век — наша с вами жизнь. Это и счастье, и разочарование одновременно. Мы желаем доверять источнику, но вынуждены перепроверять. Мы хотим бравировать «горячей» новостью в любой компании, но запросто можем не успеть отследить, как это известие получило апдейт и уже разлетелось по Сети. Кажется, совсем скоро трендсеттер, или, по-русски говоря, законодатель моды и стиля во всех жизненно важных направлениях, станет вымершим видом млекопитающего. Информационным инвалидом, мамонтом из семейства слоновых, и все тут.

Надо оставаться ну очень хватким, гипервнимательным и западно-ориентированным человеком, чтобы задавать направления для тысяч других людей. По-другому, увы, это уже не работает. Благо, пока еще такие люди в мире есть: в политике, моде, экономике, — и они, надо заметить, неплохо справляются, чтобы те, кому требуется список неизбитых жизненных прицелов, не блуждали, как слепые котята, в океане информации а-ля «что надеть», «где отдыхать», «какой парфюм в топе», «о чем договорились страны „Большой семерки“» и прочее.

К слову, в современной литературе все же можно потеряться. Тут надо тщательно и честно разбираться и отслеживать. Читать и выбрасывать. Ставить на полку домашней библиотеки или навсегда клеймить как «пляжное чтиво». Издательства растут как грибы после дождя. Каждая певица теперь и писатель. А выпустить книгу не стоит ничего, кроме денег и хоть какой-то мысли, которую можно счесть за оригинальную идею.

Вот, скажем, литература для женщин. Это что за зверь такой? Романтические новеллы, реальные истории, романы о силе женской любви и всепрощении, мотивирующие заметки американских миллионерш?!

Правильная литература для женщин — это потрясающее окно в мир женской природы. Это произведения, которые обрисовывают и помогают построить женские архетипы. Наших создателем данных Муз, Амазонок, Матерей, Жриц… И чем раньше вы откроете хоть одну из этих книг, тем скорее радость от самопознания обнимет вас за плечи, как любимый человек. Это литература, в которой вы найдете ответы на многие интересующие вас вопросы: как любить и быть любимой, как построить свою бизнес-империю, как оставаться лучшей матерью своим детям, как все успевать, что такое энергия и как ее аккумулировать и ею управлять. К сегодняшнему дню у меня сформировался свой личный топ-3 таких книг, которые сильно смещают приоритеты. Книг, которые можно открыть, потом отложить, вернуться и прочесть заново, обнаруживая информацию, важную прямо здесь и сейчас. Книг, обязательных к прочтению.

Номер один: беллетристика Конкордии Антаровой «Две жизни»

Это путеводитель по жизни, состоящий из четырех частей, наука о мироздании, произведение, которое, однажды поселившись в вашем сердце, не покинет его никогда. Это «яркие и глубокие образы Великих Учителей, выписанные с огромной любовью…» Правда, будьте готовы к тому, что может и «не пойти». Как бы патетично это ни звучало, но до того, о чем пишет Антарова, нужно дорасти. Эта книга о Боге и пути к Нему. Так что, открыв «Две жизни», настройте себя на то, что роман может легко стать лакмусовой бумажкой вашей готовности к такой дороге.

Номер два: книга Клариссы Пинколы Эстес «Бегущая с волками»

Книга, нашумевшая в свое время и купленная потому, что «все покупали», но многими в итоге наспех пролистанная до середины и оставленная так и непонятой. В ней вы найдете информацию о таких понятиях, как «Первозданный Мужчина» и «Первозданная Женщина», «архетипичность», «инстинкты», «природа» и многое-многое полезное другое. Открывая каждую новую главу, вы диву дадитесь, сколько ипостаси у одной вашей настоящей женщины: «дикая», «гадкий утенок», «амбивалентная мать», «бабочка», «колдунья», «женщина увядшая» и даже «промежуточная женщина». Произведение, поданное в мифах и сказаниях, — настольная книга, та, что должна находиться под рукой. Если коротко, то это книга о женщине. Прочитав «Бегущую с волками», вы познакомитесь с собой заново.

И конечно, номер три: книга Тии Александер «Год 2150»

Это произведение попало в мои руки, когда мне минуло чуть за двадцать. Восхитило, читалось легко, воспринималось как сказка. И только сегодня с уверенностью могу заявить, что мне абсолютно ясно, о чем в этом романе идет речь и какой в нем кроется смысл. Это произведение о любви, о фантастическом будущем, о том, как будет восхитительно, если удастся встретить свою вторую половину или близнецовую душу и научиться передавать свои мысли и чувства с помощью телепатии. Макрофилософский роман лично мне сильно напоминает роман-антиутопию советского писателя Евгения Замятина «Мы».

Познакомьтесь, это и вправду интересная литература, открывающая двери в новый мир. Это информация, которая сильно выбивается из литературного шаблона и поэтому имеет все предпосылки, чтобы вас поразить.

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