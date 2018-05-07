Как сделать оглавление в Word: убийственно простой способ

В этой статье расскажем, как элементарно вставляются и актуализируются оглавления в Microsoft Word. Сделать оглавление в Word можно всего за три клика — и вот как.

Для примера используем Word 2013, однако, процесс будет аналогичным и для Word 2010, и для Word 2007, и для Word 2011 на Mac.

Вставка оглавления в Word

В Word оглавление составляется по списку форматированных заголовков в тексте. То есть, чтобы сделать оглавление в Word, необходимо, чтобы у вас в тексте были заголовки, отформатированные при помощи автостиля Заголовок 1, Заголовок 2 и других, в зависимости от уровня заголовка.

Если это уже сделано, для вставки оглавления осталось выполнить следующие действия: Установите курсор в то место документа, где вы хотите добавить оглавление. Если вам нужно, чтобы под оглавление была выделена целая страница, вставьте разрыв страницы (Ctrl+Enter) перед вставкой и после вставки оглавления.

Нажмите на вкладку Ссылки. В группе Оглавление выберите Автособираемое оглавление 1. Стили Автособираемое оглавление 1 и 2 в русской версии Word аналогичны. Word создаст оглавление из фраз в документе, которые вы отформатировали при помощи одного из следующих автостилей: Заголовок 1, Заголовок 2 или Заголовок 3. Каждый заголовок будет снабжен отбивкой из точек (так называемым заполнителем) и номером страницы, на которой он находится. Если зажать Ctrl и кликнуть на любой заголовок в оглавлении, то вы перейдете к странице, на которой находится раздел документа под данным заголовком.

Если читатель вашего документа наведет курсор на номер страницы на любой странице в документе, Word напомнит ему всплывающей подсказкой, что для навигации можно воспользоваться оглавлением. Если нет отформатированных заголовков

Если в документе еще нет заголовков, отформатированных при помощи автостилей, следует предварительно пробежаться по документу и сделать это. В простейшем случае, выберите по очереди каждый заголовок раздела и примените к ним стиль Заголовок 1, который доступен на панели Стили вкладки Главная.

Затем выберите каждый подзаголовок и примените к нему стиль Заголовок 2 (доступен там же). Рядом автоматически появится стиль Заголовок 3; если у вас есть подразделы третьего уровня, отформатируйте их при помощи него.

Когда все заголовки будут отформатированы при помощи стилей, перейдите на вкладку Ссылки и вставьте оглавление.

Вставка настраиваемого оглавления

По умолчанию, автособираемое оглавление в Word включает только заголовки первых трех уровней. В более длинных документах, впрочем, присутствует более детальная разбивка по разделам.

Чтобы включить в оглавление заголовки, например, 4 уровня, нужно отформатировать их при помощи стиля Заголовок 4 (появляется на панели Стили автоматически после применения стиля Заголовок 3).

После этого нужно перейти на вкладку Ссылки и выбрать Оглавление > Настраиваемое оглавление. В отобразившемся окне на вкладке Оглавление установите переключатель Уровни в значение 4 и нажмите ОК. Заголовки будут включены в оглавление.

Форматирование оглавления

Оглавление в Word создается на основе стилей, поэтому форматировать его нужно тоже при помощи стилей. Если вы хотите изменить шрифт, размер, начертание или другие атрибуты оглавления, выберите нужный стиль, к примеру, Заголовок 1 на панели Стили вкладки Главная и задайте форматирование для заголовков этого уровня. Сделайте так для всех стилей, которые используются для заголовков в вашем тексте.

Не рекомендуется выделять оглавление целиком и применять к нему единое форматирование. Причина этому следующая: когда вы будете обновлять оглавление, это форматирование будет сброшено.

Обновление оглавления

По мере того как вы редактируете документ, в него могут добавиться новые заголовки, а порядок страниц — измениться. Таким образом, оглавление станет неактуальным и его придется обновить. Вот как это делается: Перейдите на страницу с оглавлением, наведите на него курсором мыши и нажмите Обновить таблицу.

В отобразившемся окне выберите Обновить целиком. Оглавление будет автоматически приведено к актуальному состоянию.

На заметку Вам не нужно ждать, пока ваш документ будет полностью закончен, чтобы вставить оглавление. Наоборот, если вы создаете длинный документ, вы можете сразу добавить в него оглавление, чтобы перемещаться по документу по мере работы над ним.

Не все документы требуют оглавления; оно явно не нужно подходят для писем и заметок и будет очевидно излишним для небольших документов.

Оглавление органично смотрится в официальных отчетах и документах длиной более 10 страниц. Любой документ, заслуживающий титульной страницы, также вполне может содержать оглавление, встроенную навигацию для людей, которые будут его использовать. Читайте также: Как в Word правильно вводить подстрочные и надстрочные символы

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Word: как обновить все поля одновременно Фото: авторские, pixabay.com