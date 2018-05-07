«Я был в очень темных местах»: Райан Рейнольдс рассказал о своей тревожности

Фото с официальной страницы Рейнольдса в инстаграме

По его словам, это сильно осложняет его жизнь до сих пор. Например, он так сильно нервничает перед каждым интервью, что его настигают приступы тошноты, а иногда даже случаются панические атаки. Актер также рассказал, что ему с трудом даются любые появления на публике и работа на съемочной площадке.

«Да, у меня тревожное расстройство, оно у меня всегда было. И не только в самой легкой его форме. Я был в очень темных местах, из которых очень непросто было выбраться», — рассказал журналистам Рейнольдс.

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) 13 Май 2016 в 7:50 PDT По словам Рейнольдса, его отец, работавший в полиции, был настоящим «распространителем стресса в доме», а его настроение было слишком переменчивое.

«Чтобы избежать его криков и вообще любого беспокойства, я занимался такими вещами, которыми не должен был в принципе. Например, стриг лужайку, натирал до блеска весь дом в одиночку», — вспоминает актер.

Тем не менее, звезда «Дэдпула» не жалеет о своем непростом детстве, поскольку если бы он вырос в идеальной семье, то, «скорее всего, не развил бы такое чувство юмора, которое выработалось в качестве защитной реакции от всех неприятностей».

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) 8 Май 2016 в 1:21 PDT Актер также рассказал, что когда снимался в первых ситкомах, то был там очень веселым именно потому, что было необходимо чем-то глушить панику, бушевавшую внутри.

Также Рейнольдс признался, что в молодости пытался справиться с тревожностью с помощью таблеток, а еще постоянно ходил на вечеринки, потому что ночами не мог заснуть от того, что не знал, каким будет его будущее. После того как несколько его знакомых погибли от передозировки, Рейнольдс решил завязать с таблетками.

По словам актера, сейчас он справляется с тревожностью благодаря ежедневным медитациям и герою Дэдпула.

«Когда я даю интервью, то делаю это так, будто я Дэдпул. И когда я появляюсь перед людьми или работаю на съемках, я просто включаю этакого дурака, и он сам со всем справляется, а потом я просто выключаю его. Это очень помогает», — рассказал Рейнольдс.

«Я для себя давно уяснил, что когда думаешь, что упадешь со скалы, то можешь не только разбиться, но еще и полететь», — добавил он.

Пользователи соцсетей выразили поддержку актеру и поблагодарили его за смелость и откровенность.

«Спасибо, Райан Рейнольдс, за то, что рассказал о проблемах со своим психическим здоровьем. Теперь многим мужчинам будет легче признаться в похожих проблемах».

«Наконец-то у нас с Рейнольдсом появилось что-то общее».

«Кто бы из нас не испугался стать мегасупергероем? Я не знаменитость, но у меня все равно есть тревожность. Мои колени буквально стучали друг о друга, когда я встала, чтобы произнести речь в моей школе для медсестер. Райан, пусть ваша жена и дети будут вашей силой!»