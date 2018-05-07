Ещё
В Сайгоне из грузовика сделали кафе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сайгоне из грузовика сделали кафе 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
В Хошимине в районе Бинь Тан работает кафе, сделанное из грузовика и двух контейнеров
Хозяин заведения Нгуен Нан Нхут рассказал, что ему потребовался почти год, чтобы закончить возведение кафе из старого грузовика и двух выведенных из эксплуатации контейнеров.
Все внутренности водительской кабины выбросили, чтобы сделать из нее кухню.
Колеса, которые больше никогда не покатятся по трассе, стали лестницей.
Тем не менее, у машины остались зеркала заднего вида, фары и даже бензобак.
Не считая нескольких столов на улице, почти все кафе расположено в контейнерах.
По словам хозяина, металлические контейнеры в жаркую погоду быстро нагревались, поэтому пришлось установить 4 кондиционера, много вентиляторов, а потолок закрыть специальной тканью.
В стене контейнеров вырезали несколько окон.
Контейнеры украсили уличные художники. Картины выполнены на автомобильную тематику.
Чтобы поделиться с клиентами своей страстью к автомобилям, Нхут расставил в кафе маленькие модели машин и мотоциклов. Источник: VnExpress
Вьетнам сегодня: последние новости
Завтрак чемпионов: 5 блюд в Сайгоне для хорошего начала дня В Сайгоне открылась «модная» улица Массовая свадьба бедняков прошла в Хюэ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х58
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью4
Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой5
Жуткая история пятерняшек Дион
Летучая показала «персик» в красном бикини40
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение