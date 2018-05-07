В Сайгоне из грузовика сделали кафе 

В Хошимине в районе Бинь Тан работает кафе, сделанное из грузовика и двух контейнеров
Хозяин заведения Нгуен Нан Нхут рассказал, что ему потребовался почти год, чтобы закончить возведение кафе из старого грузовика и двух выведенных из эксплуатации контейнеров.
Все внутренности водительской кабины выбросили, чтобы сделать из нее кухню.
Колеса, которые больше никогда не покатятся по трассе, стали лестницей.
Тем не менее, у машины остались зеркала заднего вида, фары и даже бензобак.
Не считая нескольких столов на улице, почти все кафе расположено в контейнерах.
По словам хозяина, металлические контейнеры в жаркую погоду быстро нагревались, поэтому пришлось установить 4 кондиционера, много вентиляторов, а потолок закрыть специальной тканью.
В стене контейнеров вырезали несколько окон.
Контейнеры украсили уличные художники. Картины выполнены на автомобильную тематику.
Чтобы поделиться с клиентами своей страстью к автомобилям, Нхут расставил в кафе маленькие модели машин и мотоциклов. Источник: VnExpress