Ставропольская семейная ферма получила грант 22,8 миллиона рублей

Семейная ферма получила грант 22,8 миллиона рублей на производство молочной продукции на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в краевом Минсельхозе

Семья получила грант на развитие сельхозпроизводства в 2017 году, чтобы открыть молочно-товарную ферму в Андроповском районе. Сейчас работы выполнены примерно на треть: подведены необходимые коммуникации, строится животноводческий комплекс, прокладываются дороги. Фермеры рассказали, что бюджетных средств хватит на покупку племенного поголовья коров, молочного оборудования и кормораздатчика. К сентябрю 2018 года ферма будет готова к работе.

Ферма на сотню молочных коров швицкой породы раскинется более, чем на 1 000 кв.м. Животноводы остановили выбор на этой породе, поскольку она достаточно универсальна и годится как для получения молока, так и для производства мяса. Корова этой породы весит в среднем 700 кг, бык достигает 1 000 кг. Половину этой массы бычок набирает за полтора года при правильном кормлении. Кроме того, коровы этой породы дают до 4 000 литров молока 3,8% жирности.